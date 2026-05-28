ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
10 Mayıs'ta düzenlenen sınavın ardından binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM sonuç sorgulama ekranı tarihine çevrildi. Soru kitapçığı sürecini tamamlayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, akademik kariyer hedefleyenler için kritik günü duyurdu. İşte ÖSYM 2026 sınav takvimi ile netleşen ALES/1 sonuç açıklanma tarihi ve puan geçerlilik süresi.
- 2026-ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026'da gerçekleştirildi ve sonuçlar 5 Haziran 2026'da açıklanacak.
- ÖSYM, sınav sonrası Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı.
- Adaylar kendi kitapçık dizilimlerine ait sorulara ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebildi.
- ÖSYM, sınav sorularının izinsiz çoğaltılmasının yasak olduğunu ve telif haklarının kuruma ait olduğunu belirtti.
- ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerliliğini koruyacak.
2026-ALES/1 sınavının tamamlanmasının ardından adaylar şimdi sonuç tarihine odaklandı. Akademik kariyer planı yapan binlerce kişinin katıldığı sınav sonrası, ÖSYM hem soru kitapçığı erişimini açtı hem de sonuç takvimini duyurdu.
10 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından adayların en çok araştırdığı konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte sonuç tarihi de netleşti.
Buna göre 2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar puan bilgilerini ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
SORU VE CEVAPLARIN BİR BÖLÜMÜ YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın ardından 2026-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmını erişime açtı.
Sınava giren adaylar ise kendi kitapçık dizilimlerine ait soruların tamamını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleme fırsatı buldu. Sisteme girişler T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirildi.
Adayların soru kitapçıklarına erişim süreci, 20 Mayıs 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erdi.
ÖSYM'DEN TELİF HAKKI UYARISI
Kurum tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığı hatırlatıldı.
ÖSYM, soruların izinsiz şekilde çoğaltılması, paylaşılması veya herhangi bir platformda yayımlanmasının yasak olduğunu vurguladı. Açıklamada, tüm telif haklarının kuruma ait olduğu belirtildi.
SONUÇLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES puanları, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik personel alımlarında da kullanılmaya devam edecek.
ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar sonuç belgelerine yine ÖSYM sistemi üzerinden ulaşabilecek.