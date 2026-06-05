Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesi arasında başlayan çift başlı yönetim krizi, partiyi yol ayrımına getirdi. Kılıçdaroğlu’nun kurultay taleplerine direnmesi üzerine 3 aşamalı bir yol haritası belirleyen Özel-İmamoğlu kanadı, CHP ile bağları tamamen kopararak "İstiklal Partisi" adıyla yeni bir oluşuma gitmeye hazırlanıyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür." sözleriyle sinyalini verdiği kopuş senaryosunda, Özgür Özel ekibi adına Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in koordinasyonunda, yeni parti kurma çalışmaları sessiz ve sedasız bir şekilde yürütüldüğü iddia edildi.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa iade edilirken, Özgür Özel Meclis'te Grup Başkanı olarak konumlandı.
- Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, CHP içinde olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini hızlandırdı.
- Özel ve İmamoğlu cephesi, CHP'den kopuş için 3 aşamalı bir yol haritası belirledi: Islak imzalar, hukuki başvuru ve gerekirse yeni parti kurma.
- Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e göre, Özgür Özel ve ekibinin yeni partisinin adı 'İstiklal Partisi' olarak planlanıyor.
- CHP'li yaklaşık 110 milletvekili ve 370 belediye başkanının yeni partiye geçeceği iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı, parti içinde iki başlı bir yönetim krizini beraberinde getirdi.
Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalarını yürütürken, Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Grup Başkanı sıfatıyla Meclis'te konumlandı.
KURULTAY MI, ARINMA MI KAVGASI
Taraflar arasında Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay üzerinden dolaylı bir diyalog trafiği yürütülse de kurultay ve "arınma" tartışmaları krizi tırmandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, partideki yolsuzluk iddiaları temizlenmeden sandığın kurulamayacağını savunurken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini hızlandırdı.
KOPUŞ KAPIDA: 3 AŞAMALI PLAN
Takvim.com.tr'nin parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değişim kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun direnişine karşı 3 aşamalı bir yol haritası belirledi:
- 1. Aşama (Islak İmzalar): Toplanan delegelerin ıslak imzaları Kılıçdaroğlu'nun masasına konulacak ve 11 Haziran'daki Parti Meclisi (PM) toplantısında kurultay talep edilecek.
- 2. Aşama (Hukuk ve Çağrı Heyeti): Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı almaması durumunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak. "Çağrı Heyeti" formülüyle kurultay en geç 26 Temmuz'dan önce toplanmaya çalışılacak.
- 3. Aşama (Köprülerin Atılması): Hukuki yolların tükenmesi halinde CHP ile tüm bağlar koparılacak. Seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye (özellikle İYİ Parti formülü) geçiş ya da yeni parti kuruluşu masaya yatırılacak.
CHP'deki 3 aşamalı kopuş planının detaylarının yer aldığı haberimiz için manşete tıklayınız.
ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN YENİ PARTİSİ
CHP yandaşı Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'ün iddiasına göre Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin ismi İstiklal Partisi.
Öztürk'ün iddiasıan göre eski Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in koordinasyonunda, yeni parti kurma çalışmaları sessiz ve sedasız bir şekilde yürütülüyor. 21 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de istişare edilerek olgunlaştırılan bu B planının detayları netleşti.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı T24'e yaptığı açıklamada "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür." diyerek kopuşun sinyalini vermişti.
Dar bir kadro tarafından yürütülen çalışmalarda, kurulacak yeni yapının adının "İstiklal Partisi" olması kararlaştırıldı.
Bilindiği üzere Özel-İmamoğlu ikilisinin Ekrem İmamoğlu'nun ismini çağrıştıran EKİM Partisi ile yola devam edeceği gündeme gelmişti.
CHP'li vekil ve belediye başkanları Kılıçdaroğlu yanında konumlanmaya başlamışken Öztürk, "İstiklal Partisi kurulduğu an; Özgür Özel ile hareket eden yaklaşık 110 milletvekili bu partiye geçecek ve oluşum doğrudan TBMM'nin yeni Ana Muhalefet Partisi konumunu alacak" iddiasında bulundu.
CHP yandaşı Öztürk Türkiye genelindeki 420 CHP'li belediye başkanından 370'e yakınının da bu yeni yapının yanında yer alacağını öne sürdü.
Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir partinin seçime katılabilmesi için oy verme gününden en az 6 ay önce 41 ilde teşkilatlanması ve büyük kongresini tamamlaması gerekiyor. Geçmişte İYİ Parti'nin kiralık vekillerle gerçekleştirilen hülle ile aştığı bu durum mevcut mevzuatta artık geçerli değil.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ise "Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Bu en kötü senaryoda kullanmak üzere" diyerek yedek partilerin hazır olduğunu açıklamıştı.
Öztürk'ün iddiasına göre "İstiklal Partisi" sıfırdan kurulurken, eş zamanlı olarak seçime katılma hakkı saptanmış az seçmenli mevcut bir parti yedekte tutulacak ve gerekirse bu partinin adı değiştirilerek seçime girilecek.
YARILMA KAÇINILMAZ
Öte yandan yaşanan gelişmeler CHP'nin parçalanmasının kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluk iddiaları temizlenmeden sandık kurulamaz" çıkışına karşı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin masaya koyduğu yol haritası... Her iki ihtimalde de dağılma sürecinin hızlanacağı konuşuluyor.