Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN YENİ PARTİSİ CHP yandaşı Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'ün iddiasına göre Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin ismi İstiklal Partisi.

Öztürk'ün iddiasıan göre eski Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in koordinasyonunda, yeni parti kurma çalışmaları sessiz ve sedasız bir şekilde yürütülüyor. 21 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de istişare edilerek olgunlaştırılan bu B planının detayları netleşti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı T24'e yaptığı açıklamada "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür." diyerek kopuşun sinyalini vermişti.

Dar bir kadro tarafından yürütülen çalışmalarda, kurulacak yeni yapının adının "İstiklal Partisi" olması kararlaştırıldı.

Bilindiği üzere Özel-İmamoğlu ikilisinin Ekrem İmamoğlu'nun ismini çağrıştıran EKİM Partisi ile yola devam edeceği gündeme gelmişti.

CHP'li vekil ve belediye başkanları Kılıçdaroğlu yanında konumlanmaya başlamışken Öztürk, "İstiklal Partisi kurulduğu an; Özgür Özel ile hareket eden yaklaşık 110 milletvekili bu partiye geçecek ve oluşum doğrudan TBMM'nin yeni Ana Muhalefet Partisi konumunu alacak" iddiasında bulundu.