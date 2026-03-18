Sokakta bayram neşesi hissedilirdi
Arife gününden bayramın sonuna kadar top atışları yapılır, halk bayramın başladığını hissederdi. Meydanlar panayırlarla dolardı. Bayram alanlarında yiyecekler, şerbetler, oyuncaklar ve tatlılar bulunurdu.
Osmanlı bayram merasimleri: Arife tahtı
Osmanlı'da padişah, bayram namazını Ayasofya veya Sultan Ahmet Camii gibi büyük camilerde kılar, bayram alayı eşliğinde halkın huzuruna çıkarırdı. Namaz sonrası saraya dönüp Has Oda'daki tahtına oturur, saray mensupları onu nüktelerle eğlendirirdi.