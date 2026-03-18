Osmanlı Devleti altı yüzyıllık tarihi boyunca hem zengin bir kültür hem de derin bir İslami miras bırakmıştır. Bu topraklarda dini günler ve geceler büyük bir titizlikle ihya edilir, bayramlar ise gönülleri birleştirirdi. Ramazan Bayramı sabır ve ibadetle geçen bir ayın ardından hem ailelerin hem de toplumun mutluluğunu pekiştiren mübarek bir gündü. Peki Osmanlı'da bayram nasıl kutlanırdı? İşte geçmişten günümüze bayram gelenekleri...