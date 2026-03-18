CANLI YAYIN
Geri

Arife tahtından bayram alayına: Osmanlı’nın bayram gelenekleri

Altı yüz yıllık köklü geçmişiyle Osmanlı Devleti yalnızca siyasi gücüyle değil zengin kültürü ve köklü gelenekleriyle de tarihte iz bırakmıştır. Osmanlı'da Ramazan Bayramı günler öncesinden başlayan hazırlıklarla ihya edilirdi. İşte arife tahtından bayram alayına Osmanlı'nın bayram gelenekleri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osmanlı Devleti altı yüzyıllık tarihi boyunca hem zengin bir kültür hem de derin bir İslami miras bırakmıştır. Bu topraklarda dini günler ve geceler büyük bir titizlikle ihya edilir, bayramlar ise gönülleri birleştirirdi. Ramazan Bayramı sabır ve ibadetle geçen bir ayın ardından hem ailelerin hem de toplumun mutluluğunu pekiştiren mübarek bir gündü. Peki Osmanlı'da bayram nasıl kutlanırdı? İşte geçmişten günümüze bayram gelenekleri...

Bayramdan günler önce hazırlıklar başlardı

Ramazan ayının sonunda bütün evlerde temizlik yapılır, aile fertleri en güzel elbiselerini hazırlardı. Çocuklar sabırsız, büyükler sevinçli; sokaklar, evler ve çarşılar bayramın bereketiyle dolardı.

Bayram namazı eda edilirdi

Bayramın ilk sabahı, güneş doğarken musalla veya camilerde cemaatle bayram namazı kılınırdı. Namazdan sonra herkes bayramlaşırdı. Küçükler büyüklerin ellerini öper, büyükler de onlara harçlık verirdi. Toplumun tüm fertleri bir araya gelir kimse unutulmaz ve herkes bayramlaşmanın sevincini yaşardı.

Sokakta bayram neşesi hissedilirdi

Arife gününden bayramın sonuna kadar top atışları yapılır, halk bayramın başladığını hissederdi. Meydanlar panayırlarla dolardı. Bayram alanlarında yiyecekler, şerbetler, oyuncaklar ve tatlılar bulunurdu.

Osmanlı bayram merasimleri: Arife tahtı

Osmanlı'da padişah, bayram namazını Ayasofya veya Sultan Ahmet Camii gibi büyük camilerde kılar, bayram alayı eşliğinde halkın huzuruna çıkarırdı. Namaz sonrası saraya dönüp Has Oda'daki tahtına oturur, saray mensupları onu nüktelerle eğlendirirdi.

Şenlikler ve gösteriler yapılırdı

Bayram günü Haliç'te, Sarayburnu'nda ve meydanlarda şenlikler, meddahlar ve ortaoyuncular olurdu. Çocuklara oyuncaklar, şekerler ve şerbet dağıtılır. Büyükler de sohbet ve muhabbetle bayram coşkusunu yaşardı. Bayram geceleri geç saatlere kadar kutlamalar sürerdi.

Bayram günü birlik ve beraberlik pekiştirilirdi

Bayram ailelerin bir araya geldiği, büyüklerin miniklerle ilgilendiği bir gündü. Kahvaltılar, tatlılar ve şekerler paylaşılır. Ev sahipleri önce şeker ikram eder, sonra kahveyi sunardı. Bu nedenle Ramazan Bayramı, halk arasında "Şeker Bayramı" olarak da anılırdı.

Çocuklar kıyafetlerini gece uyumadan önce hazırlardı

Bayram sabahı küçük büyük herkes en temiz ve en güzel bayramlıklarını giyerdi. Çocukların sevinci evlerin neşesiyle birleşirdi. Camilerde bayram namazı kılınır, kabirler ziyaret edilirdi. Davulcuların sesi, maniler ve şenliklerle birleşerek bayramın manevi huzurunu her köşeye taşırdı.

Fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: Fikriyat

