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MHP Şanlıurfa teşkilatları feshedildi: Osman Mutlu il başkanı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu’nun atandığını duyurdu.

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MHP Şanlıurfa teşkilatları feshedildi: Osman Mutlu il başkanı oldu
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  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organının feshedildiğini açıkladı.
  • Fesih kararı, MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak alındı.
  • MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organlarının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedildiğini belirtti.

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İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE OSMAN MUTLU GETİRİLDİ

Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını kaydeden Yalçın, kararın parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca alındığını ifade etti.

MHP Şanlıurfa teşkilatları feshedildi: Osman Mutlu il başkanı oldu-3

MHP'DE PEŞ PEŞE TEŞKİLAT DEĞİŞİMİ

MHP'de son dönemde farklı illerde de benzer teşkilat değişiklikleri yaşandı. Daha önce Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatlarının feshedildiği açıklanmıştı.

Partide ayrıca Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları da feshedilmişti. Mayıs ayında Malatya İl Teşkilatı için de fesih kararı alınmıştı.

Bu süreçte İstanbul'da da teşkilat değişikliğine gidilmiş, bazı ilçe teşkilatlarında yeni görevlendirmeler yapılmıştı.

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