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Araştırmalara göre, insanların ortalama olarak 150 arkadaşının ismini ve yüzünü aklında tutabileceği söyleniyor. Ama gerçek hayatta, çoğu zaman 20 kişiyi bile bulamıyoruz. Kalan 130 kişi mi? Muhtemelen Facebook'ta "Kimdi bu?" diye sildiklerin.Birçok kişi yakın arkadaşını hem dert ortağı hem de kahkaha makinesi olarak görüyor. Enteresan olan, dertleşirken ciddi ciddi konuşan bu arkadaşın, 5 dakika sonra aynı sorunla ilgili gülmekten yerlere yatırabiliyor olması!Her grupta mutlaka çok kötü espriler yapan birisi vardır. İşin ilginci, araştırmalara göre böyle kötü şakalara en çok gülenler yine aynı arkadaş grubu oluyor.Bir araştırmaya göre, arkadaşlarımızın beyin dalgaları, olayları algılayış biçimimize benzer. Bu yüzden de "aynı şeyi düşündüm!" cümlesini sık sık kullanıyoruz.Tabii, bunun yanında aynı şeyi yapmayıp "Bu kadar da saçma düşünemezsin!" diye bağırdığımız anlar da az değil.İlginçtir, yeni bir arkadaşla tanışırken beynin salgıladığı dopamin (mutluluk hormonu), iyi bir yemek yediğimizdeki mutluluk hormonuyla aynıymış. Yeni tanışılan arkadaşları "şeker gibi insan" diye tanımlamak tam yerinde bir benzetme!Bir grup arkadaş buluşmasında mutlaka yaşanan olay: "Bu sefer hesabı ben ödeyeceğim!" savaşı. En komiği ise, sürekli "Sen öde, bir dahakine ben ödeyeceğim" deyip hiçbir zaman sıra gelmeyen arkadaş.İki arkadaşın birlikte spora başlaması genelde hep aynı hikayeyle biter: İlk hafta heyecanla gidilen salon, ikinci hafta "Bugün çok yorgunum" mazeretleri ve üçüncü hafta "Salona üye oldum ama çok sıkıcıydı" cümleleri.En yakın arkadaşın seni "Alo, nasılsın?" diye değil de "Neredesin ya, anlatmam lazım!" diye arar.Bu başlangıç bile neyin geleceğini az çok tahmin ettirir.Gerçek bir arkadaşla saçmalamak, ruh sağlığımız için oldukça önemliymiş. Çünkü bu saçmalıklar sayesinde stres azalıyor, bağışıklık sistemi güçleniyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış "çılgın arkadaş terapisi!"Her arkadaş grubunun bir Whatsapp grubu vardır ve bu gruplar 2 ana amaç için kullanılır:Asla buluşamayan planları konuşmak,Durduk yere komik videolar paylaşmak.İtalya'da tarihi bir binanın restorasyon çalışmaları sırasında 100 yıldır açılmamış bir sandık bulundu. Sandıktan bir aşk mektubu ve el yazısıyla yazılmış eski bir pizza tarifi çıktı. Uzmanlar, tarifin "dünyanın ilk pizzalarından biri" olabileceğini düşünüyor.Atandığım ilçede bi ev sahibi bekara ev vermiyorum dedi. Ben de eksikleri tamamlayınca evlenecem deyip evi tuttum. İyi ki eksikleri sormadı.Otobüste bi tane aptalın aakikalarca alarmı çaldı, sabah sabah zaten uykuluyum kimse de uyarmıyo sinirlendim, sesimi yükselttim.Benden sonra amcalar, teyzeler de söylenmeye başladı. Sonra telefonu bi çıkardım alarmım çalıyo.