Bakan Fidan’dan Dakka’da diplomasi trafiği: Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel iş birliği güçleniyor

Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.(Fotoğraflar DHA'ya aittir)

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelen Fidan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDEYDİ

Temaslarını sürdüren Bakan Fidan, daha sonra Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile görüştü. Görüşmede kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak mirasın korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmenin ardından Türkiye ve Bangladeş arasında kültürel alandaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Bakan Fidan ile Bangladeş Kültür Bakanı Chowdhury tarafından, "Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri Arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasında kültürel mirasın korunması, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ile kültürel iş birliğinin kurumsal bir zeminde geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel