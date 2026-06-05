Bakan Fidan’dan Dakka’da diplomasi trafiği: Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel iş birliği güçleniyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş’in başkenti Dakka’da gerçekleştirdiği temaslarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler yaptı. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına yönelik iş birliği mutabakatı da imzalandı.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da diplomatik temaslarda bulundu.
- Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
- Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunması alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.
- Fidan, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelen Fidan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.
KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDEYDİ
Temaslarını sürdüren Bakan Fidan, daha sonra Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile görüştü. Görüşmede kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak mirasın korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
İKİ ÜLKE ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Görüşmenin ardından Türkiye ve Bangladeş arasında kültürel alandaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Bakan Fidan ile Bangladeş Kültür Bakanı Chowdhury tarafından, "Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri Arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasında kültürel mirasın korunması, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ile kültürel iş birliğinin kurumsal bir zeminde geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.