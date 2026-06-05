15 soruda LGS'ye girecek öğrencilere sınav rehberi! Yanlış cevaplar doğru cevapları götürüyor mu?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



Öğrenciler kendi okullarında değil, MEB'in belirlediği okullarda sınava girecek. Sınava giren Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90'ı ise evlerinin en yakınındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacak. Peki LGS nasıl bir sınav olacak? Puanlamalar nasıl hesaplanacak? Tercih dönemi ne zaman başlayacak? Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre işte LGS'yle ilgili merak edilen tüm sorular ve cevapları...



1- Sınava katılmak zorunlu mu?



Hayır. Sınava başvuru yapmış olsanız bile katılmak zorunda değilsiniz. LGS zorunlu bir sınav değildir. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme sistemiyle, adresine en yakın liselere geçiş yapacak.



2- Sınav kaç oturumdan oluşuyor?



LGS iki oturum halinde uygulanacak. Sözel bölüm saat 09.30'da, sayısal bölüm ise 11.30'da başlayacak. Öğrenciler iki oturum arasında okul bahçesinde dinlenebilecek.



3- Toplam kaç soru sorulacak?



İki ayrı oturum düzenlenecek. Öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumda Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süresi 80 dakika olacak.