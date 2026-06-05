Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı, temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları…
Hızlı Özet Göster
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı, ocak-mayıs döneminde gerçekleşen yüzde 16.61 oranındaki enflasyona göre belirlenecek.
- Kesin zam oranı 3 Temmuz tarihinde açıklanacak ve hem kök aylıklara hem de ek ödemelere yansıtılacak.
- TÜİK verilerine göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.71 olarak gerçekleşti.
- En düşük emekli aylığı ödemesinin 20 bin liradan artırılması beklentisi bulunuyor.
- Zam oranının kesinleşmesinin ardından taban aylık artışı konusu da karara bağlanacak.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak bu zammın oranı, açıklanan yeni enflasyon verileriyle büyük ölçüde şekillendi.
ADIM ADIM ORANLAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışını, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu 6 aylık verinin 5'incisi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 olarak gerçekleşmişti. Yani ilk 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olmuştu.
İŞTE 5 AYLIK TÜFE
TÜİK, şimdi de mayıs enflasyonunu açıkladı. Buna göre mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1.71 artış gösterdi. Ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak gerçekleşmiş oldu.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye sadece haziran ayının enflasyon verisi kaldı.
GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE
Bununla birlikte zam oranı daha da artacak. Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların hem kök aylıklarına hem de ek ödemelerine yansıtılacak.
TABAN AYLIK DA ARTIRILABİLİR
Emekliler zam oranının yanı sıra taban aylıkta artış yapılıp yapılmayacağını da merakla bekliyor. Temmuz zammının belli olmasının ardından bu konu da karara bağlanacak.
YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR
Halen 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinde de 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Bu artış, yasal düzenleme ile hayata geçirilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
|Mevcut
|Zam Oranı
|Zamlı Tutar
|20.000
|% 16.61
|23.322
|21.000
|% 16.61
|24.488
|22.000
|% 16.61
|25.654
|23.000
|% 16.61
|26.820
|24.000
|% 16.61
|27.986
|25.000
|% 16.61
|29.153
|26.000
|% 16.61
|30.319
|27.000
|% 16.61
|31.485
|28.000
|% 16.61
|32.651
|29.000
|% 16.61
|33.817
|30.000
|% 16.61
|34.983
|31.000
|% 16.61
|36.149
|32.000
|% 16.61
|37.315
|33.000
|% 16.61
|38.481
|34.000
|% 16.61
|39.647
|35.000
|% 16.61
|40.814
|36.000
|% 16.61
|41.980
|37.000
|% 16.61
|43.146
|38.000
|% 16.61
|44.312
|39.000
|% 16.61
|45.478
|40.000
|% 16.61
|46.644
|Mevcut
|Zam Oranı
|Zamlı Tutar
|41.000
|% 16.61
|47.810
|42.000
|% 16.61
|48.976
|43.000
|% 16.61
|50.142
|44.000
|% 16.61
|51.308
|45.000
|% 16.61
|52.475
|46.000
|% 16.61
|53.641
|47.000
|% 16.61
|54.807
|48.000
|% 16.61
|55.973
|49.000
|% 16.61
|57.139
|50.000
|% 16.61
|58.305
|51.000
|% 16.61
|59.471
|52.000
|% 16.61
|60.637
|53.000
|% 16.61
|61.803
|54.000
|% 16.61
|62.969
|55.000
|% 16.61
|64.136
|56.000
|% 16.61
|65.302
|57.000
|% 16.61
|66.468
|58.000
|% 16.61
|67.634
|59.000
|% 16.61
|68.800
|60.000
|% 16.61
|69.966
|61.000
|% 16.61
|71.132
|62.000
|% 16.61
|72.298
|63.000
|% 16.61
|73.464
|64.000
|% 16.61
|74.630
|65.000
|% 16.61
|75.797
|66.000
|% 16.61
|76.963
|67.000
|% 16.61
|78.129
|68.000
|% 16.61
|79.295
|69.000
|% 16.61
|80.461
|70.000
|% 16.61
|81.627
|71.000
|% 16.61
|82.793
|Mevcut
|Zam Oranı
|Zamlı Tutar
|72.000
|% 16.61
|83.959
|73.000
|% 16.61
|85.125
|74.000
|% 16.61
|86.291
|75.000
|% 16.61
|87.458
|76.000
|% 16.61
|88.624
|77.000
|% 16.61
|89.790
|78.000
|% 16.61
|90.956
|79.000
|% 16.61
|92.122
|80.000
|% 16.61
|93.288
|81.000
|% 16.61
|94.454
|82.000
|% 16.61
|95.620
|83.000
|% 16.61
|96.786
|84.000
|% 16.61
|97.952
|85.000
|% 16.61
|99.119
|86.000
|% 16.61
|100.285
|87.000
|% 16.61
|101.451
|88.000
|% 16.61
|102.617
|89.000
|% 16.61
|103.783
|90.000
|% 16.61
|104.949
|91.000
|% 16.61
|106.115
|92.000
|% 16.61
|107.281
|93.000
|% 16.61
|108.447
|94.000
|% 16.61
|109.613
|95.000
|% 16.61
|110.780
|96.000
|% 16.61
|111.946
|97.000
|% 16.61
|113.112
|98.000
|% 16.61
|114.278
|99.000
|% 16.61
|115.444