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Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı, temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları…

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Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?
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  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı, ocak-mayıs döneminde gerçekleşen yüzde 16.61 oranındaki enflasyona göre belirlenecek.
  • Kesin zam oranı 3 Temmuz tarihinde açıklanacak ve hem kök aylıklara hem de ek ödemelere yansıtılacak.
  • TÜİK verilerine göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.71 olarak gerçekleşti.
  • En düşük emekli aylığı ödemesinin 20 bin liradan artırılması beklentisi bulunuyor.
  • Zam oranının kesinleşmesinin ardından taban aylık artışı konusu da karara bağlanacak.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak bu zammın oranı, açıklanan yeni enflasyon verileriyle büyük ölçüde şekillendi.

Emeklinin 5 aylık zamlı maaş tablosunu TAKVİM hesapladı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) Emeklinin 5 aylık zamlı maaş tablosunu TAKVİM hesapladı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ADIM ADIM ORANLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışını, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu 6 aylık verinin 5'incisi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 olarak gerçekleşmişti. Yani ilk 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olmuştu.

Emekliye 5 aylık zamEmekliye 5 aylık zam


İŞTE 5 AYLIK TÜFE

TÜİK, şimdi de mayıs enflasyonunu açıkladı. Buna göre mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1.71 artış gösterdi. Ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak gerçekleşmiş oldu.

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye sadece haziran ayının enflasyon verisi kaldı.

Emekli maaşıEmekli maaşı

GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Bununla birlikte zam oranı daha da artacak. Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların hem kök aylıklarına hem de ek ödemelerine yansıtılacak.

TABAN AYLIK DA ARTIRILABİLİR
Emekliler zam oranının yanı sıra taban aylıkta artış yapılıp yapılmayacağını da merakla bekliyor. Temmuz zammının belli olmasının ardından bu konu da karara bağlanacak.

TAKVİM emeklinin zam oranını hesapladıTAKVİM emeklinin zam oranını hesapladı

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Halen 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinde de 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Bu artış, yasal düzenleme ile hayata geçirilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MevcutZam OranıZamlı Tutar
20.000% 16.6123.322
21.000% 16.6124.488
22.000% 16.6125.654
23.000% 16.6126.820
24.000% 16.6127.986
25.000% 16.6129.153
26.000% 16.6130.319
27.000% 16.6131.485
28.000% 16.6132.651
29.000% 16.6133.817
30.000% 16.6134.983
31.000% 16.6136.149
32.000% 16.6137.315
33.000% 16.6138.481
34.000% 16.6139.647
35.000% 16.6140.814
36.000% 16.6141.980
37.000% 16.6143.146
38.000% 16.6144.312
39.000% 16.6145.478
40.000% 16.6146.644

Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?-6

MevcutZam OranıZamlı Tutar
41.000% 16.6147.810
42.000% 16.6148.976
43.000% 16.6150.142
44.000% 16.6151.308
45.000% 16.6152.475
46.000% 16.6153.641
47.000% 16.6154.807
48.000% 16.6155.973
49.000% 16.6157.139
50.000% 16.6158.305
51.000% 16.6159.471
52.000% 16.6160.637
53.000% 16.6161.803
54.000% 16.6162.969
55.000% 16.6164.136
56.000% 16.6165.302
57.000% 16.6166.468
58.000% 16.6167.634
59.000% 16.6168.800
60.000% 16.6169.966
61.000% 16.6171.132
62.000% 16.6172.298
63.000% 16.6173.464
64.000% 16.6174.630
65.000% 16.6175.797
66.000% 16.6176.963
67.000% 16.6178.129
68.000% 16.6179.295
69.000% 16.6180.461
70.000% 16.6181.627
71.000% 16.6182.793

Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?-7

MevcutZam OranıZamlı Tutar
72.000% 16.6183.959
73.000% 16.6185.125
74.000% 16.6186.291
75.000% 16.6187.458
76.000% 16.6188.624
77.000% 16.6189.790
78.000% 16.6190.956
79.000% 16.6192.122
80.000% 16.6193.288
81.000% 16.6194.454
82.000% 16.6195.620
83.000% 16.6196.786
84.000% 16.6197.952
85.000% 16.6199.119
86.000% 16.61100.285
87.000% 16.61101.451
88.000% 16.61102.617
89.000% 16.61103.783
90.000% 16.61104.949
91.000% 16.61106.115
92.000% 16.61107.281
93.000% 16.61108.447
94.000% 16.61109.613
95.000% 16.61110.780
96.000% 16.61111.946
97.000% 16.61113.112
98.000% 16.61114.278
99.000% 16.61115.444

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