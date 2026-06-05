Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?

Emekli maaşı



GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE



Bununla birlikte zam oranı daha da artacak. Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların hem kök aylıklarına hem de ek ödemelerine yansıtılacak.



TABAN AYLIK DA ARTIRILABİLİR

Emekliler zam oranının yanı sıra taban aylıkta artış yapılıp yapılmayacağını da merakla bekliyor. Temmuz zammının belli olmasının ardından bu konu da karara bağlanacak.