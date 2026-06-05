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T.C. İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/49

KARAR NO : 2026/216

DAVALI : BAHAREH BAGESHLOOYAFSHAR - Yabancı Kimlik No: 995*****960

Davacı Hakan BATI tarafından davalı Bahareh BAGESHLOOYAFSHAR aleyhine 20/01/2023 tarihinde mahkememize açılan davada verilen 24/03/2026 tarihli gerekçeli kararında özetle; davacı Hakan BATI ve davalı Bahareh BAGESHLOOYAFSHAR'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1.maddesi gereğince, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, bakiye 552,10-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına, 45.511,80-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği, davalı Bahareh BAGESHLOOYAFSHAR'ın adresi meçhul olduğundan gerekçeli kararın ilan yolu ile davalıya tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davalı Bahareh BAGESHLOOYAFSHAR'ın işbu gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun gerekçeli kararın davalıya tebliği yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.18/05/2026

Basın No: ILN02480803 #ilan.gov.tr