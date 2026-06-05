Bakan Kurum'dan Çevre Günü mesajı: "Bu toprak yalnızca bize ait değil"

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir video mesaj yayınlayan Bakan Kurum, toplumsal çevre bilincine dikkat çekti.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"İNSAN OLARAK DA EN VİCDANİ GÖREVİMİZDİR"



Toprağın, havanın ve suyun yalnızca bugünün insanına ait olmadığını ifade eden Kurum, "Çünkü biz bütün bunları gelecek nesillerden emanet aldık. Emanete sahip çıkmak, devlet olarak sorumluluğumuz, millet olarak ortak değerimiz, insan olarak da en vicdani görevimizdir." dedi.

Kurum, bu anlayışla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre alanında güçlü adımlar attıklarının altını çizerek, "Korunan alanlarımızı genişlettik. millet bahçelerimizi şehirlerimizin yeni nefes noktaları haline getirdik. Kıyılarımızı mavi bayraklarla donattık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi'yle israfa karşı küresel bir çevre seferberliği başlattık. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize giden yolda da Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.