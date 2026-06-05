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T.C. SARIZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/126 Esas

DAVALI HÜSEYİN ÇELİK:(T.C:41812621892), Süleyman ve Döne oğlu, 05/08/1955 Dallıkavak doğumlu,

Davacı Mehmet Çelik vekili tarafından Kayseri İli Sarız İlçesi, Dallıkavak köyü 178 ada 9 parsel, Kayseri İli Sarız İlçesi Dallıkavak köyü 150 ada 6 parsel sayılı kayıtlı taşınmazların satılarak taraflar arasında ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır.

Mahkememizce Davalı Kayseri ili, Sarız ilçesi, Dallıkavak Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Hüseyin Çelik'e çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade dönmüş olduğu, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saati ile dava dilekçesi ve tensip zabıtlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/07/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda karar verileceği, varsa bütün delillerinizi de yazılı olarak duruşma tarihine kadar Mahkememize ibraz etmeniz gerektiği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026