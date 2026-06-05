Bakan Ersoy "zorunluluk" diyerek açıkladı: Sıfır atıkta Türkiye modeli dünyaya örnek oluyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 90 milyon ton atık geri kazandırılacak ve 365 milyar liralık ekonomik katkı sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son sekiz yılda turizm bölgelerindeki çevre düzenlemelerine 12,3 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Forumun açılışı Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ve çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleşti.

Çevre sorunlarının küresel ölçekte giderek büyüdüğü, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha ağır hissedildiği bir dönemde sıfır atık uygulamaları sürdürülebilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Açılaşa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

BAKAN ERSOY: ALT YAPI YATIRIMLARINA 12.3 MİLYAR KAYNAK

Açılın ardından forum kapsamında düzenlenen "Güven, Adalet ve Geçiş Sürecinin İnsani Yönleri" konulu panelde konuşan Bakan Ersoy, çevre krizleriyle mücadelede sıfır atık yaklaşımının önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak sıfır atığın artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurguladı ve çevrenin korunması için ortak irade çağrısı yaptı.

Ersoy ayrıca, turizm bölgelerindeki çevre düzenlemeleri ve altyapı yatırımlarına son sekiz yılda 12,3 milyar liralık kaynak aktarıldığını açıkladı.

ATIKSU ARITMA YATIRIMLARINI BAKANLIK OLARAK ÜSTLENDİK

Turizm bölgelerindeki çevre düzenlemeleri ve altyapı yatırımlarına destek verdiklerini belirten Ersoy, son sekiz yılda bu alanda yaklaşık 12,3 milyar liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.

Atık su arıtma tesislerinden içme suyu yatırımlarına kadar birçok projenin desteklendiğini ifade eden Ersoy, ihtiyaç duyulan bazı yatırımların ise doğrudan Bakanlık tarafından üstlenildiğini söyledi.

Serik, Bodrum ve Kemer'de hayata geçirilen atıksu arıtma projeleri örnek gösteren Ersoy, bu yatırımların doğal yapının korunmasına ve turizmin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını belirtti.