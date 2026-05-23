En çok dinleyen konser biletini kapıyor: Spotify “reserved” özelliği nedir?
Spotify konser bileti satışlarında yaşanan yoğunluk ve karaborsa sorununa karşı yeni bir adım attı. “Reserved” adı verilen özellikle birlikte platform sanatçıları en çok dinleyen kullanıcıları belirleyerek onlara biletlerde öncelik tanıyacak. Böylece gerçek hayranların konserlere erişimi kolaylaşacak.
Müzik dünyasında hayran deneyimini değiştirecek yeni bir dönem başlıyor. Spotify'ın duyurduğu "Reserved" sistemi sayesinde sadık dinleyiciler genel satış başlamadan önce konser biletlerine erişim şansı yakalayacak. Özellik ilk etapta ABD'de devreye alınacak.
Sadık dinleyicilere öncelikli bilet fırsatı
Spotify'ın yeni sistemi bir sanatçıyı düzenli dinleyen ve platform üzerinde aktif etkileşim kuran kullanıcıları ön plana çıkaracak. Şirket bu kişilere konser biletleri için özel erişim hakkı sunmayı planlıyor.
Biletler genel satıştan önce açılacak
"Reserved" kapsamında ayrılan biletler genel satıştan yaklaşık 24 saat önce belirlenen Premium kullanıcılara sunulacak. Kullanıcılar bilet satın alma işlemlerini Spotify'ın anlaşmalı olduğu platformlar üzerinden gerçekleştirecek.
Dinleme alışkanlıkları belirleyici olacak
Spotify, uygun kullanıcıları belirlerken yalnızca dinleme süresini değil şarkı paylaşımı, sanatçıyla etkileşim ve platform içindeki aktiviteleri de değerlendirecek. Ayrıca bot hesapların önüne geçmek için ek doğrulama sistemleri uygulanacak.
Reserved özelliği Türkiye'de aktif mi?
Yeni özellik ilk aşamada yalnızca ABD'deki 18 yaş üstü Spotify Premium aboneleri için aktif olacak. Şirket, ilerleyen süreçte sistemi farklı ülkelerde de kullanıma açmayı hedefliyor. Türkiye için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.
Karaborsa sorununa karşı yeni hamle
Konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi ve karaborsaya düşmesi uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Spotify, yeni özellikle gerçek hayranların konserlerde daha fazla yer almasını sağlamayı amaçlıyor.
Konum bilgisi şartı dikkat çekti
Spotify, öncelikli erişim için kullanıcıların konum bilgilerinin de dikkate alınacağını açıkladı. Bu nedenle bildirimlerin açık olması ve konum ayarlarının aktif tutulması önem taşıyor. Turne programının kullanıcının bulunduğu bölgeyi kapsamaması halinde öncelikli erişim hakkı tanınmayabilecek.