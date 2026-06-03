Takvim'i Google'da Tercih Edilen Kaynaklar listenize ekleyin! En güvenilir haberlere herkesten önce ulaşın

Dijital dünyada bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay olsa da doğru ve güvenilir habere erişmek giderek daha önemli hale geliyor. Özellikle yapay zeka destekli içeriklerin ve doğrulanmamış paylaşımların arttığı günümüzde, kullanıcıların haber kaynaklarını bilinçli şekilde seçmesi büyük önem taşıyor.



TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR ÖZELLİĞİ İLE GÜVENİLİR HABERLERE ULAŞIN

Google'ın sunduğu "Tercih Edilen Kaynaklar" özelliği sayesinde kullanıcılar, haber akışlarında görmek istedikleri güvenilir ve doğru yayınları belirleyebiliyor. Böylece gündemi takip ederken güvenilir kaynaklardan gelen haberlere daha kolay ulaşmak mümkün oluyor. Bu özellik, kullanıcıların ilgi duydukları ve güvendikleri yayınları ön plana çıkarmalarına olanak sağlıyor.



Gündemden ekonomiye, magazinden spora kadar Türkiye'nin en dinamik internet haber sitesi olan takvim.com.tr'yi Google'ın "Tercih Edilen Kaynaklar" listesine ekleyerek, arama sonuçlarında ve Keşfet (Discover) akışınızda öncelikli olarak Takvim haberlerini görebilirsiniz.