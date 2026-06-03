Takvim'i Google'da Tercih Edilen Kaynaklar listenize ekleyin! En güvenilir haberlere herkesten önce ulaşın
Google, kullanıcılara güvenilir haber kaynaklarını seçme imkanı sağlayan "Tercih Edilen Kaynaklar" özelliğini hayata geçirdi. Bu özellik algoritma karmaşasına takılmadan kullanıcıların güvendiği medya kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Gündemden ekonomiye, magazinden spora kadar Türkiye’nin en dinamik internet haber sitesi olan takvim.com.tr’yi Google’ın "Tercih Edilen Kaynaklar" listesine ekleyerek, arama sonuçlarında ve Keşfet (Discover) akışınızda öncelikli olarak Takvim haberlerini görebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Google, kullanıcılara güvenilir haber kaynaklarını seçme imkanı sağlayan 'Tercih Edilen Kaynaklar' özelliğini hayata geçirdi.
- Takvim.com.tr, Google'ın 'Tercih Edilen Kaynaklar' listesine eklenerek kullanıcılara öncelikli haber kaynağı olarak sunuldu.
- Kullanıcılar, Google arama ve Haberler platformunda Takvim.com.tr'yi favori kaynak olarak belirleyebilecek.
- Google'ın yeni sistemi, hem masaüstü hem mobil tarayıcılarda aynı şekilde çalışarak kullanıcılara kolay kaynak seçimi sağlıyor.
- Sistemin amacı, algoritma karmaşasına takılmadan kullanıcıların güvendiği medya kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırmak.
Dijital dünyada bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay olsa da doğru ve güvenilir habere erişmek giderek daha önemli hale geliyor. Özellikle yapay zeka destekli içeriklerin ve doğrulanmamış paylaşımların arttığı günümüzde, kullanıcıların haber kaynaklarını bilinçli şekilde seçmesi büyük önem taşıyor.
TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR ÖZELLİĞİ İLE GÜVENİLİR HABERLERE ULAŞIN
Google'ın sunduğu "Tercih Edilen Kaynaklar" özelliği sayesinde kullanıcılar, haber akışlarında görmek istedikleri güvenilir ve doğru yayınları belirleyebiliyor. Böylece gündemi takip ederken güvenilir kaynaklardan gelen haberlere daha kolay ulaşmak mümkün oluyor. Bu özellik, kullanıcıların ilgi duydukları ve güvendikleri yayınları ön plana çıkarmalarına olanak sağlıyor.
Gündemden ekonomiye, magazinden spora kadar Türkiye'nin en dinamik internet haber sitesi olan takvim.com.tr'yi Google'ın "Tercih Edilen Kaynaklar" listesine ekleyerek, arama sonuçlarında ve Keşfet (Discover) akışınızda öncelikli olarak Takvim haberlerini görebilirsiniz.
Haberlerimiz içinde yer alan, "Tek Bir Kaynakla Tüm Haberleri Gör!" bölümüne tıklayarak Takvim.com.tr'yi Tercih Edilen Kaynaklar listenize ekleyebilirsiniz.
Takvim'i "Tercih Edilen Kaynaklar" listenize ekleyin!
ADIM ADIM TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR LİSTESİ
Peki, bu adım dışında hem bilgisayarınızdan (Web) hem de cep telefonunuzdan (Mobil) TAKVİM'i favori kaynağınız yapmak için ne yapmanız gerekiyor? İşte adım adım rehberimiz:
MASAÜSTÜ VE MOBİL TARAYICILAR İÇİN ADIM ADIM REHBER
Google'ın yeni sistemi hem bilgisayarlarda hem de akıllı telefonlardaki tarayıcılarda aynı pratik yöntemle çalışıyor:
ADIM 1: HERHANGİ BİR GÜNDEM KONUSUNU ARAYIN
Google arama çubuğuna güncel bir haber konusunu (Örn: "Emekli zamları", "Son dakika spor" , "Recep Tayyip Erdoğan") yazın ve aratın.
ADIM 2: "BAŞLICA HABERLER" BÖLÜMÜNDEKİ ÖZELLEŞTİRME İKONUNA TIKLAYIN
Arama sonuçlarında karşınıza çıkan "Başlıca Haberler" (Top Stories) başlığının hemen sağ tarafında bulunan yeni ayarlar / özelleştirme ikonuna tıklayın.
ADIM 3: TAKVİM'İ ARAYIN VE TERCİH EDİLEN KAYNAK YAPIN
Açılan kaynak seçimi listesindeki arama çubuğuna "takvim.com.tr" yazın ve Takvim Gazetesi'ni tercih ettiğiniz kaynaklar arasına ekleyin.
ADIM 4: SONUÇLARI YENİLEYİN
Arama sayfanızı yenilediğinizde, seçtiğiniz konuyla ilgili takvim.com.tr'nin özel haberleri ya en başta listelenecek ya da sizin için ayrılmış özel bir bir "Kaynaklarınızdan" bölümünde karşınıza çıkacak.
ALGORİTMA KARMAŞASINA TAKILMADAN TAKVİM'İ TAKİP EDİN
Google, bu özellik sayesinde algoritmanın karmaşasına takılmadan sadece güvendiğiniz medyaya ulaşmanızı amaçlıyor. Siz de TAKVİM'in özel haberlerini, çarpıcı manşetlerini ve son dakika gelişmelerini kaçırmamak için hemen bir arama yapın ve takvim.com.tr'yi favori kaynağınız olarak sabitleyin.
Google Haberler'de Takvim'i takip edin
Öte yandan bilgisayarınızdan veya telefonunuzun tarayıcısından Google Haberler'i kullanırken Takvim.com.tr içeriklerinin her zaman üst sıralarda yer alması için şu adımları takip edin:
ADIM 1: GOOGLE HABERLER'İ AÇIN
Tarayıcınızdan news.google.com adresine gidin ve Google hesabınızla giriş yaptığınızdan emin olun.
ADIM 2: TAKVİM'İ ARAYIN
Sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna "Takvim" veya "Takvim.com.tr" yazarak aratın.
ADIM 3: TAKİP ET BUTONUNA TIKLAYIN
Arama sonuçlarında çıkan Takvim logosunun yanındaki "Takip et" (Yıldız simgesi) butonuna tıklayın.
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