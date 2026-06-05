Anadolu Efes pes etmiyor! Fenerbahçe Beko'yu yenip seriyi 4. maça taşıdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final 3. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar, zorlu randevudan 102-93 galip ayrılarak seriyi 2-1'e getirmeyi başardı.
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- Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final serisi 4. maça taşındı.
- Anadolu Efes, Pablo Laso yönetiminde Fenerbahçe Beko'yu yenerek final şansını sürdürdü.
- Maçın çeyrek skorları sırasıyla 29-26, 49-50 ve 76-67 olarak gerçekleşti.
- Serinin 4. maçı Anadolu Efes'in evinde oynanacak.
- Seri 5. maça taşınırsa finalisti belirleyecek mücadele Ataşehir'de yapılacak.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final serisi 4. maça taşındı. Pablo Laso'nun ekibi, Sarunas Jasikevicius'un öğrencilerini 102-93 yendi. Lacivert beyazlılar böylelikle final şansını sürdürdü.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 29-26
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 49-50
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 76-67
SERİ YİNE EFES'İN EVİNDE DEVAM EDECEK
Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu yenmesinin ardından 4. maç yine lacivert beyazlı takımın evinde oynanacak. Eğer seri 5. karşılaşmaya taşınırsa finalisti belirleyecek mücadele Ataşehir'de yapılacak.
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol