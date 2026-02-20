Astronomlar, Samanyolu'nda Güneş'ten daha sönük bir yıldızın yörüngesinde dönen L 98-59 d adlı sıra dışı bir ötegezegen keşfetti. Gezegenin yüzeyi tamamen magma ile kaplı ve kükürt açısından zengin zehirli bir atmosferle çevrili olmasıyla dikkat çekiyor.
Devasa magma okyanusu
Sky News'de yer alan habere göre gezegenin kabuk ve mantosu belirgin değil tek bir dev magma katmanı tüm yüzeyi kaplıyor.Derinliği 4.465–5.740 km arasında değişen bu magma okyanusu, gezegenin iç yarıçapının %70–90'ını oluşturuyor ve metalik çekirdeği nispeten küçük.
Zehirli bir atmosfere sahip
L 98-59 d'nin atmosferi büyük oranda hidrojenden oluşuyor ancak yüksek miktarda kükürt içeriyor. Atmosferin yaklaşık %10'u hidrojen sülfür gazı ve bu gaz çürük yumurta kokusuna benziyor. Yıldızdan gelen ısı, atmosfer tarafından hapsedildiği için yüzey sıcaklığı 1.500°C'nin üzerinde, yani erimiş durumda kalıyor.
Ne zaman keşfedildi?
Gezegen ilk olarak 2019'da tespit edildi ardından 2024'te James Webb Uzay Teleskobu ve 2025'te yer tabanlı teleskoplarla detaylı gözlemler yapıldı. Araştırmacılar bilgisayar simülasyonlarıyla yaklaşık 5 milyar yıllık tarihini yeniden inceledi. Bu da L 98-59 d'yi Dünya'dan biraz daha yaşlı yapıyor.
Eşsiz özelliklere sahip
L 98-59 d'nin magma okyanusu ve kükürt yüklü atmosferi, onu bilinen diğer ötegezegenlerden ayırıyor.Araştırmacılar, yüzey sıcaklığının yaşam barındırmaya uygun olmadığını belirtiyor. Bu eşsiz yapı, gezegen bilimi için önemli bir örnek teşkil ediyor.