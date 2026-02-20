Evrenin en pis kokulu gezegeni bulundu: Yüzeyi tamamen erimiş halde

Gökbilimciler 34 ışık yılı ötede magma okyanuslarıyla kaplı "cehennem" gezegeni L 98-59 d'yi keşfetti. 1500°C sıcaklıktaki dev, çürük yumurta gibi kokan zehirli hidrojen sülfür atmosferine sahip. Kabuğu olmayan bu erimiş küre sülfür zengini yapısıyla galaksinin en sıra dışı keşiflerinden biri oldu.

  • Astronomlar Samanyolu'nda L 98-59 d adlı yüzeyi tamamen magma ile kaplı ve kükürt açısından zengin zehirli atmosfere sahip bir ötegezegen keşfetti.
  • Gezegenin 4.465-5.740 km derinliğindeki magma okyanusu iç yarıçapının yüzde 70-90'ını oluşturuyor ve yüzey sıcaklığı 1.500 derece Celsius'un üzerinde.
  • Gezegen 2019'da tespit edildi, 2024'te James Webb Uzay Teleskobu ve 2025'te yer tabanlı teleskoplarla detaylı gözlemler yapıldı.
  • L 98-59 d'nin atmosferi büyük oranda hidrojenden oluşuyor ve yaklaşık yüzde 10'u hidrojen sülfür gazı içeriyor.
  • Bilgisayar simülasyonlarıyla yaklaşık 5 milyar yıllık tarihi belirlenen gezegen Dünya'dan biraz daha yaşlı.

Astronomlar, Samanyolu'nda Güneş'ten daha sönük bir yıldızın yörüngesinde dönen L 98-59 d adlı sıra dışı bir ötegezegen keşfetti. Gezegenin yüzeyi tamamen magma ile kaplı ve kükürt açısından zengin zehirli bir atmosferle çevrili olmasıyla dikkat çekiyor.

L 98-59 d adlı ötegezegenin bir sanatçı tarafından yapılmış tasviri. Fotoğraf: Reuters

Devasa magma okyanusu

Sky News'de yer alan habere göre gezegenin kabuk ve mantosu belirgin değil tek bir dev magma katmanı tüm yüzeyi kaplıyor.Derinliği 4.465–5.740 km arasında değişen bu magma okyanusu, gezegenin iç yarıçapının %70–90'ını oluşturuyor ve metalik çekirdeği nispeten küçük.

Zehirli bir atmosfere sahip

L 98-59 d'nin atmosferi büyük oranda hidrojenden oluşuyor ancak yüksek miktarda kükürt içeriyor. Atmosferin yaklaşık %10'u hidrojen sülfür gazı ve bu gaz çürük yumurta kokusuna benziyor. Yıldızdan gelen ısı, atmosfer tarafından hapsedildiği için yüzey sıcaklığı 1.500°C'nin üzerinde, yani erimiş durumda kalıyor.

Ne zaman keşfedildi?

Gezegen ilk olarak 2019'da tespit edildi ardından 2024'te James Webb Uzay Teleskobu ve 2025'te yer tabanlı teleskoplarla detaylı gözlemler yapıldı. Araştırmacılar bilgisayar simülasyonlarıyla yaklaşık 5 milyar yıllık tarihini yeniden inceledi. Bu da L 98-59 d'yi Dünya'dan biraz daha yaşlı yapıyor.

Eşsiz özelliklere sahip

L 98-59 d'nin magma okyanusu ve kükürt yüklü atmosferi, onu bilinen diğer ötegezegenlerden ayırıyor.Araştırmacılar, yüzey sıcaklığının yaşam barındırmaya uygun olmadığını belirtiyor. Bu eşsiz yapı, gezegen bilimi için önemli bir örnek teşkil ediyor.

