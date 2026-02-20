Astronomlar, Samanyolu'nda Güneş'ten daha sönük bir yıldızın yörüngesinde dönen L 98-59 d adlı sıra dışı bir ötegezegen keşfetti. Gezegenin yüzeyi tamamen magma ile kaplı ve kükürt açısından zengin zehirli bir atmosferle çevrili olmasıyla dikkat çekiyor.

L 98-59 d adlı ötegezegenin bir sanatçı tarafından yapılmış tasviri. Fotoğraf: Reuters

Devasa magma okyanusu

Sky News'de yer alan habere göre gezegenin kabuk ve mantosu belirgin değil tek bir dev magma katmanı tüm yüzeyi kaplıyor.Derinliği 4.465–5.740 km arasında değişen bu magma okyanusu, gezegenin iç yarıçapının %70–90'ını oluşturuyor ve metalik çekirdeği nispeten küçük.

Bilgisayar simülasyonlarıyla yaklaşık 5 milyar yıllık tarihi belirlenen gezegen Dünya'dan biraz daha yaşlı.

Zehirli bir atmosfere sahip

L 98-59 d'nin atmosferi büyük oranda hidrojenden oluşuyor ancak yüksek miktarda kükürt içeriyor. Atmosferin yaklaşık %10'u hidrojen sülfür gazı ve bu gaz çürük yumurta kokusuna benziyor. Yıldızdan gelen ısı, atmosfer tarafından hapsedildiği için yüzey sıcaklığı 1.500°C'nin üzerinde, yani erimiş durumda kalıyor.