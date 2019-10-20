Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm yayınlandı! Kim Milyoner Olmak ister 19 Ekim bölümü izle 20.10.2019 00:27

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı Kim Milyoner Olmak İster, bu haftaki bölümüyle izleyicilerinin dikkatini çekti. Kim Milyoner Olmak İster 19 Ekim izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.



PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?