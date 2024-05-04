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Adıyaman'da 2 polisi şehit eden polis Süleyman Uğur Şahin'in ifadesi ortaya çıktı: "Dolandırıldığımı sandım"

27 Nisan'da Adıyaman Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi'nde korkunç bir olay yaşandı. Polis memuru Süleyman Uğur Şahin beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'i şehit etti. Olayın sebebi araştırılırken katil polis Süleyman Uğur Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Katil polis Şahin'in borsa hesabından kendi hesabına gönderdiği 2 milyonu telefonuna giren virüs nedeniyle göremediği, bankamatiklerin arızalı olması nedeniyle paranın çalındığını düşünerek polisleri şehit ettiğini söylediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 10:53 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 11:16
Adıyaman’da 2 polisi şehit eden polis Süleyman Uğur Şahin’in ifadesi ortaya çıktı: Dolandırıldığımı sandım

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Adıyaman Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi'nde polis memuru Süleyman Uğur Şahin 27 Nisan'da Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'i beylik tabancasıyla şehit etti.

Şehit Gökhan ÖzerŞehit Gökhan Özer

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay bütün yönleriyle detaylı araştırılırken katil polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in ifadesine ulaşıldı.

ÖRGÜT BAĞI YOK
2019'da İstanbul'dan Kahta'ya, daha sonra da Adıyaman merkeze tayin edildikten sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 4 yıldır görev yapan polis memurunun herhangi bir örgütle bağlantısı tespit edilemedi.

PARAMI ALACAKLAR KORKUSUYLA ÖLDÜRMÜŞ
300 bin lira parasını yatırım da kullanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in parasını 2 milyona çıkarttıktan sonra banka hesabına transfer ettiği, mobil uygulamadan parasını göremeyince dolandırıldığını düşünerek önce adliyeye daha sonra da polis merkezine gittiği ortaya çıktı.

Kamuran Üçgül

Sabah'ın haberine göre katil zanlısı polis ifadesinde şunları söyledi:

"Bankamatiğe gittim, bankamatik arızalıydı. Paranın bir çete tarafından dolandırıldığını düşündüm. Adliyeye gittim, Cumhuriyet Savcısı çok iyi davranıp ifadeni alalım dedi. Hesabımdaki paranın korunmasını istiyordum. Daha sonra polis merkezine gittim. Başkomiser Kamuran Üçgül bana çok babacan davrandı. Yardımcı olacağını söyledi. Babacan davranışında dolayı şüphelendim. Halen hesabımda parayı göremiyordum. Telefonuma virüs girmişti. Telefonumu fabrika ayarlarına çevirdim. Cumhuriyet Savcısının, Başkomserin davranışları beni kuşkulandırdı. Daha sonra tuvalete gidip tabancamın namlusuna mermileri sürdüm. Başkomiser mutfaktaydı yanına gittim birden fazla kez ateş ettim. Paramı dolandırıp bana ve aileme zarar vereceklerini düşündüm"

PARA HESABINDA ÇIKTI
Başkomisere ateş ettikten sonraki süreci hatırlamadığını anlatan katil zanlısı polis, şehit ettiği Başkomiser ve komiser ile daha önce hiç birlikte çalışmadığı, aralarında bir husumette olmadığı belirlendi.

Vahşetin ardından yapılan incelemelerde katil polisin hesabında 2 milyona yakın para olduğu, parayı da yatırımdan kazandığı tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan katil zanlısı polis memuru tutuklanarak cezaevine konuldu.

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