Adıyaman'da 2 polisi şehit eden polis Süleyman Uğur Şahin'in ifadesi ortaya çıktı: "Dolandırıldığımı sandım"

"Bankamatiğe gittim, bankamatik arızalıydı. Paranın bir çete tarafından dolandırıldığını düşündüm. Adliyeye gittim, Cumhuriyet Savcısı çok iyi davranıp ifadeni alalım dedi. Hesabımdaki paranın korunmasını istiyordum. Daha sonra polis merkezine gittim. Başkomiser Kamuran Üçgül bana çok babacan davrandı. Yardımcı olacağını söyledi. Babacan davranışında dolayı şüphelendim. Halen hesabımda parayı göremiyordum. Telefonuma virüs girmişti. Telefonumu fabrika ayarlarına çevirdim. Cumhuriyet Savcısının, Başkomserin davranışları beni kuşkulandırdı. Daha sonra tuvalete gidip tabancamın namlusuna mermileri sürdüm. Başkomiser mutfaktaydı yanına gittim birden fazla kez ateş ettim. Paramı dolandırıp bana ve aileme zarar vereceklerini düşündüm"

Sabah'ın haberine göre katil zanlısı polis ifadesinde şunları söyledi:

PARA HESABINDA ÇIKTI

Başkomisere ateş ettikten sonraki süreci hatırlamadığını anlatan katil zanlısı polis, şehit ettiği Başkomiser ve komiser ile daha önce hiç birlikte çalışmadığı, aralarında bir husumette olmadığı belirlendi.

Vahşetin ardından yapılan incelemelerde katil polisin hesabında 2 milyona yakın para olduğu, parayı da yatırımdan kazandığı tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan katil zanlısı polis memuru tutuklanarak cezaevine konuldu.