T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/1434

KARAR NO : 2024/90

Hakaret ve Tehditsuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22.01.2024 tarihli ilamı ile sanık Adem SALMAN hakkında Hakaret suçundan BERAAT Tehdit suçundan 2 AY 24 GÜN HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık ADEM SALMAN, (Yusuf ve Cemile oğlu, 18/10/1989 DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Örmeli mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.29.04.2024

Basın No: ILN02027208

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