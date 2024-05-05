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Dilan Polat tahliye mi oluyor? Cezaevinde intihar edince avukatından dikkat çeken hamle!

Kara para aklama, örgüt kurma ve cinayete azmettirme suçlarından yargılanan fenomen Dilan Polat’ın geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihara kalkıştığı iddia edildi. Kendini kesici bir aletle yaraladığı söylenilen Dilan Polat’ın avukatından ise konuyla ilgili flaş bir hamle geldi. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa tahliye için dilekçe verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 09:37 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 09:44
Dilan Polat tahliye mi oluyor? Cezaevinde intihar edince avukatından dikkat çeken hamle!

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"Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

POLAT'IN AVUKATI "ALETLE YARALADI" TAHLİYESİ İSTEDİ
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı talepte bulundu.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.

Şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.

BAŞSAVCILIK SAĞLIK DURUMU RAPORU KARARI VERDİ
Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi noktasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önemli bir adım attı.

Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

ADLİ TIP'A SEVKİ BEKLENİYOR
Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.

Bu kararın ardından Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.

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