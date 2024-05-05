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3. Türk kim olacak? İsmail Kartal'dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Konyaspor maçına çevrildi. Sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla maça hazırlanırken İsmail Kartal'ı yerli kuralı zorluyor. İsmail Yüksek'in sakatlanmasının ardından 3. yerli futbolcunun kimin olacağı merak konusu oldu. Kartal bu konudaki kararını verdi. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 16:17 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 16:17
3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

F.Bahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda F.Bahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü F.Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. F.Bahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

EN GOLLÜ MAÇ BU SEZON OYNANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 45 karşılaşmada en gollü müsabaka, ligin ilk yarısında oynandı. F.Bahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı. Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

F.BAHÇE SON 10 LİG MAÇINDA 6 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

SAVUNMADA ÇAĞLAR FORMAYA YAKIN

İsmail Yüksek'in sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede Krunic'e formayı vermeyi planlıyor. Krunic'in ilk 11'de sahaya çıkması durumunda ilk 11'de 3 yerli oyuncunun yer alma zorunluluğundan kaynaklı olarak savunmada Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin de diğer yerli isimler olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

KANARYA'DA 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

İşte F.Bahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 3. Türk kim olacak? İsmail Kartal’dan flaş 11 kararı: Konyaspor maçında forma onun

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