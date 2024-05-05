T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/1624

KARAR NO : 2024/90

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2024 tarihli ilamı ile sanık SÜLEYMAN GÜZEL hakkında ruhsatsız tabancayı taşımak suretiyle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 Ay Hapis 25 Gün Adli Para Cezası kasten yaralama suçundan 1 Yıl 3 Ay 27 Gün HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki VAHİM EL HASSAN, (1966 SURİYE doğumlu,) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.29.04.2024

Basın No: ILN02027204

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