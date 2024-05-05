17 yaş küçük! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski sevgilisi İnci Taneleri’nin yıldızı çıktı! Meğer uğruna eşinden boşanmış...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Merve Ateş, Zeynep Atılgan, Uğur Aslan, Arda Anarat'ın kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun bir dönem İnci Taneleri'in yıldız ismiyle büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hatta o dönem yıldız ismin, Uğur Polat için eşinden boşandığı öne sürüldü. Bakın Uğur Polat'ın 17 yaş küçük eski aşkı kim...