17 yaş küçük! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski sevgilisi İnci Taneleri’nin yıldızı çıktı! Meğer uğruna eşinden boşanmış...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Merve Ateş, Zeynep Atılgan, Uğur Aslan, Arda Anarat'ın kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun bir dönem İnci Taneleri'in yıldız ismiyle büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hatta o dönem yıldız ismin, Uğur Polat için eşinden boşandığı öne sürüldü. Bakın Uğur Polat'ın 17 yaş küçük eski aşkı kim...
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Merve Ateş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat, yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.
Polat'ın bir dönem İnci Taneleri'nin yıldızıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hatta o dönem ünlü oyuncunun evli olduğu ve Uğur Polat için eşinden boşandığı iddia edildi.