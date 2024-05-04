Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı | Kamuya kaç öğretmen atanacak?

"DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYLE DEVAM EDECEK" Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek." dedi.

PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.