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Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor. Sonuç ne olursa olsun yine zirveye oynayabilecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen yönetim, kalsa da gitse de çok daha yukarı seviyede oyuncu grubunu toplamayı düşünüyor. Bu kapsamda yerli futbolcular da büyük önem taşıyor. 12 yabancı kontenjanı nedeniyle kulübesini geniş tutmak ve kaliteli isimlere yer vermek amacında olan teknik heyet raporunu sunup yönetime iletti. Ardından da girişimler başladı. İlk imzanın gelmesi oldukça yakın. Detaylar haberimizde... Son dakika transfer haberi | Fenerbahçede yıldız oyuncunun durumu belli oldu! Kalacak mı gidecek mi? Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun durumu belli oldu! Kalacak mı gidecek mi?