Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor. Sonuç ne olursa olsun yine zirveye oynayabilecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen yönetim, kalsa da gitse de çok daha yukarı seviyede oyuncu grubunu toplamayı düşünüyor. Bu kapsamda yerli futbolcular da büyük önem taşıyor. 12 yabancı kontenjanı nedeniyle kulübesini geniş tutmak ve kaliteli isimlere yer vermek amacında olan teknik heyet raporunu sunup yönetime iletti. Ardından da girişimler başladı. İlk imzanın gelmesi oldukça yakın. Detaylar haberimizde...
Jaydon Oosterwolde birçok takımın listesinde
JAYDON OOSTERWOLDE'YE TALİP YAĞIYOR
Fenerbahçe'nin Parma'dan transfer ettiği Jaydon Oosterwolde her ne kadar sakatlanıp bir süredir sahalardan uzak kalsa da pek çok takım kendisiyle ilgileniyor. Hollandalı sol bek ve stoper için yaz aylarında sarı lacivertli yönetimin kapısının çalınması bekleniyor. Başkan Koç ve ekibinin beklentisi ise şimdilik minimum 15 milyon euro. Eğer takımdan ayrılırsa yerine bir hamle yapılması planlanıyor. Yerli oyuncu kontenjanını da düşünerek hareket edecek teknik heyet, önemli bir ismi bildirdi.
Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak
FERDİ KADOĞLU GİDİYOR
6 senedir Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun İstanbul macerası sona eriyor. Çok sayıda takımın radarında bulunan milli futbolcunun artık kariyerini Avrupa'da sürdürmesine kesin gözle bakılıyor. İspanya, Almanya ve İtalya'dan talipleri bulunan gurbetçi futbolcu için belirlenen minimum bonservis ise 25 milyon euro bandında. Eğer bu transfer de gerçekleşirse yönetimin eli bir hayli rahatlayacak ve yapılacak hamlelere kaynak sağlamış olacak.