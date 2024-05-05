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Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Sezon sonu imzaya geliyor...

Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Fenerbahçe, birçok isimle temasını sürdürüyor. Kulüpler, menajerler ve oyuncularla çok sayıda görüşme yapılıyor. Teknik heyet ve izleme komitesinden geçen futbolcuların takıma kazandırılması adına yoğun uğraş veriliyor. İlk bomba ise patlamak üzere. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 09:04 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 09:56
Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Sezon sonu imzaya geliyor...

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Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor. Sonuç ne olursa olsun yine zirveye oynayabilecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen yönetim, kalsa da gitse de çok daha yukarı seviyede oyuncu grubunu toplamayı düşünüyor. Bu kapsamda yerli futbolcular da büyük önem taşıyor. 12 yabancı kontenjanı nedeniyle kulübesini geniş tutmak ve kaliteli isimlere yer vermek amacında olan teknik heyet raporunu sunup yönetime iletti. Ardından da girişimler başladı. İlk imzanın gelmesi oldukça yakın. Detaylar haberimizde...

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Jaydon Oosterwolde birçok takımın listesindeJaydon Oosterwolde birçok takımın listesinde

JAYDON OOSTERWOLDE'YE TALİP YAĞIYOR

Fenerbahçe'nin Parma'dan transfer ettiği Jaydon Oosterwolde her ne kadar sakatlanıp bir süredir sahalardan uzak kalsa da pek çok takım kendisiyle ilgileniyor. Hollandalı sol bek ve stoper için yaz aylarında sarı lacivertli yönetimin kapısının çalınması bekleniyor. Başkan Koç ve ekibinin beklentisi ise şimdilik minimum 15 milyon euro. Eğer takımdan ayrılırsa yerine bir hamle yapılması planlanıyor. Yerli oyuncu kontenjanını da düşünerek hareket edecek teknik heyet, önemli bir ismi bildirdi.

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Rafa Mujica iddiası

Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacakFerdi Kadıoğlu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak

FERDİ KADOĞLU GİDİYOR

6 senedir Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun İstanbul macerası sona eriyor. Çok sayıda takımın radarında bulunan milli futbolcunun artık kariyerini Avrupa'da sürdürmesine kesin gözle bakılıyor. İspanya, Almanya ve İtalya'dan talipleri bulunan gurbetçi futbolcu için belirlenen minimum bonservis ise 25 milyon euro bandında. Eğer bu transfer de gerçekleşirse yönetimin eli bir hayli rahatlayacak ve yapılacak hamlelere kaynak sağlamış olacak.

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Levent Mercan Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya çok yakın

LEVENT MERCAN SOL BEKE

İki oyuncusunu göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'de gelecek yeni isim belli oldu. Teknik heyet, Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki Levent Mercan'ın alınması konusunda rapor verdi. Yönetim de İstanbul ekibiyle temasa geçerek bonservis konusunda anlaşmaya varmak üzere. Oyucnu tarafında ise sorun görünmüyor. Sezon sonunda imzaların atılması bekleniyor. Ayrıca bir de yabancı futbolcu rotasyona dahil edilecek.

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