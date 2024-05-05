Fetih mirası Ayasofya’dan sonra Kariye Camii de ibadete açılıyor! 79 yıl sonra bir ilk | Başkan Erdoğan da katılacak

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, restorasyon çalışmalarının ardından yarın ibadete açılacak. Kariye Camii, Fatih, İstanbul. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, yarın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

CANLI BAĞLANTIYLA AÇILACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törende, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.