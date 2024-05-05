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Fetih mirası Ayasofya'dan sonra Kariye Camii de ibadete açılıyor! 79 yıl sonra bir ilk | Başkan Erdoğan da katılacak

Ayasofya Camii'nden sonra tarihi miras Kariye Camii de ibadete açılıyor... Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yarın ibadete açılıyor.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 18:15 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 19:03
Fetih mirası Ayasofya’dan sonra Kariye Camii de ibadete açılıyor! 79 yıl sonra bir ilk | Başkan Erdoğan da katılacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, restorasyon çalışmalarının ardından yarın ibadete açılacak.

Kariye Camii, Fatih, İstanbul.Kariye Camii, Fatih, İstanbul.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, yarın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

CANLI BAĞLANTIYLA AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törende, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.

KİLİSEYDİ YENİDEN CAMİİ OLDU

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

AYASOFYA'DAN SONRA İLK

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

Ayasofya Camii'nden sonra, Fatih'te bulunan ve fetihten sonra camiye çevrilen önemli eserlerden biri olan Kariye Camii, 79 yıl sonra törenle ibadete açılacak.

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