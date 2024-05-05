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Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | TFF 1. Lig'de şampiyon olarak gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Eyüpspor'da, teknik direktör Arda Turan transfer için çalışmalarına başladı. Genç teknik adamın Fenerbahçeli yıldızı listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 15:26 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 15:26
Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Serdar Dursun bombası

Kanarya diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Serdar Dursun bombası

Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Serdar Dursun bombası

Fenerbahçe'de bu isimlerden birisi de Serdar Dursun. Tecrübeli futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Serdar Dursun bombası

Fenerbahçe, devre arasında Fatih Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun'la yola devam etmeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Serdar Dursun bombası

32 yaşındaki golcü oyuncunun Gümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'la görüştüğü iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Serdar Dursun bombası

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Serdar Dursun bombası

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