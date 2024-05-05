Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe'de bu isimlerden birisi de Serdar Dursun . Tecrübeli futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.

32 yaşındaki golcü oyuncunun Gümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun 'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor 'la görüştüğü iddia edildi.

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.