Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arananlar listesine aldı | Ukrayna’dan çok sert tepki

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine alındığı açıklandı.
Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine alındığı açıklandı.
Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya başlattığı savaş devam ederken Rusya'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hamlesi geldi. Rusya, Zelenskiy hakkında dava açtı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy'in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getiridiği tarih ile eklendiği kaydedildi.
Rusya, Şubat ayında da Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı "arananlar listesine" eklediğini duyurmuştu.
UKRAYNA'DAN TEPKİ
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığının Zelenskiy'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.
Rusya İçişleri Bakanlığının veri tabanında arananlar listesine doğum yeri ve tarihiyle birlikte adı konulan Zelenskiy'nin Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca arandığı belirtilmişti.