Kızılcık Şerbeti’nde kızılca kıyamet koparacak veda; Görkem’in rolü değişti, yerine...

Diğer yandan, Çimen eski hayatına dönme kararı alırken okula geri dönecek. Ömer ise oğlunu karıştığı davadan kurtarmayı başaracak ancak arabasına geçici bir süre el konulacak.

En ilginç gelişme ise Nilay'dan geldi. Onun, Fatih'ten intikam alma ve Görkem 'i alt etme planları hız kazanacak. Doğa ve Giray'ın aşkını kullanarak Fatih'i deliye döndürmeyi amaçlayacak.

Kızılcık Şerbeti dizisinin takipçileri için büyük bir sürpriz geliyor. Görkem ve Fatih arasındaki ilişki, izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmelere gebe gibi görünüyor.

Son zamanlarda yaşananlar, çiftin ilişkisinde derin çatlaklar oluşmasına neden oldu. Özellikle, Fatih'in Giray ve Doğa'nın yakınlaşmasını gördükten sonra yaşadığı kıskançlık krizleri, ilişkilerini sarsıcı bir şekilde etkiledi. Görkem'in, Fatih'in eski eşini kıskanmasının da bu krize katkısı büyük oldu.

Ömer'in devreye girmesiyle birlikte ise işler daha da karışacak gibi görünüyor. Ömer, Fatih'e Görkem'den boşanmayı düşünmesi gerektiğini söyleyecek. Ancak Görkem'in sessiz kalmayacağı da aşikâr. Ömer'le olan ilişkisini açığa çıkararak duruma müdahale edebilir.

GÖRKEM'E VEDA MI EDECEĞİZ? KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİMLER

Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları için üzücü haberler geliyor. Son yaşanan gelişmeler, Fatih'in Görkem'den ayrılacağı ve eski sevgilisi Doğa'ya yeniden döneceği spekülasyonlarına yol açtı.