T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/347

DAVALI :AHMET AKYÜZ -65413106848

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında özetle; Ordu İli Ünye İlçesi Döşemedibi Mahallesi Bayramca Mevkii 1728 ada 1 nolu parselde ortaklığın taraflar arasında yapılacak satış ile giderilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce adresiniz tespit edilememiş olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararının lanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanı öğrenmenizden tebliğinden 2 haftalık süre içerisinde Samsun Bölge Adliye İstinaf Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02027270

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