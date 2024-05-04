Fatih’te kadına tekme, yumruk ve kafayla gasp! Saldırgan tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir saldırgan yoldan geçen kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde evine giden Yıldız H'nin, bir kişi tarafından önü kesildi.