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Fatih'te kadına tekme, yumruk ve kafayla gasp! Saldırgan tutuklandı

Fatih'te, bir saldırgan yolda yürüyen kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek saldırganın yakalandığını ve tutuklandığıını bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 16:33 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 17:06
Fatih’te kadına tekme, yumruk ve kafayla gasp! Saldırgan tutuklandı

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İstanbul Fatih'te bir saldırgan yoldan geçen kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetti.

Fatih'te yolda yürüyen kadına alçak saldırı! Yumruk ve kafa atarak çantasını gasp etti!

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde evine giden Yıldız H'nin, bir kişi tarafından önü kesildi.

KAFA ATARAK GASBETTİ
Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı. Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.

GEREĞİ YAPILDI: TUTUKLANDI
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Gaspçı yakalandıGaspçı yakalandı

"Gereği yapıldı" diyerek saldırganın yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Fatih'te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız."

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