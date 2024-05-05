Akaryakıt’ta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) üzerinde çalıştığı farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin de istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması 15 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.
EPDK, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin satışına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, Karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.
Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Force-ultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave-yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu.