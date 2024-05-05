Akaryakıt’ta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK ) üzerinde çalıştığı farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin de istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması 15 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

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EPDK, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin satışına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, Karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.