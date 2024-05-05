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Akaryakıt’ta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek!

EPDK, 95 oktan benzinde uygulanan fiyat farkına dur demek için akaryakıtta yeni dönemi başlatıyor. "Ultra Force-ultra kuvvet", "Power-güçlü", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı uygulaması 15 Mayıs'tan itibaren tek fiyat uygulamasıyla ortadan kalkacak.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 08:50 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 08:50
Akaryakıt’ta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek! 1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) üzerinde çalıştığı farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin de istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması 15 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Akaryakıt’ta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek! 2

EPDK, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin satışına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, Karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.

Akaryakıt’ta tek fiyat dönemi! 95 oktan benzinde fiyat farkına dur denecek! 3

Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Force-ultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave-yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu.

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