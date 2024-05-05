Emeklinin zammı yüzde 25'i aşacak: Temmuz'da kim kaç lira alacak? Kuruşu kuruşuna tablolar...

1 Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon kadar zam alacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 18.72 çıktı. Peki emeklileri hangi artışlar bekliyor? Bu artışlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtları...

2 ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminleri Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 oldu. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.39 olarak gerçekleşecek.