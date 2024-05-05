Emeklinin zammı yüzde 25'i aşacak: Temmuz'da kim kaç lira alacak? Kuruşu kuruşuna tablolar...

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.72'yi bulurken, 2 aylık TÜFE tahminleri bu oranın yüzde 25'i aşacağını gösteriyor. Peki bu artışlar nasıl yansıtılacak? Ek iyileştirme gelir mi? İşte detayları...
Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon kadar zam alacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 18.72 çıktı. Peki emeklileri hangi artışlar bekliyor? Bu artışlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtları...
ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminleri Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 oldu. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.39 olarak gerçekleşecek.
TABAN AYLIK İÇİN FORMÜLLER NELER? SEYYANEN ZAM GELİR Mİ?
Temmuz ayında taban aylık ödemesinin artırılması da ele alınacak. Eğer taban aylıkta artış kararı alınırsa, oran için enflasyon verileri en önemli kriter olacak.