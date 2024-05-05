Galatasaray Sivasspor maç sonucu: 6-1 || ÖZET

Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü.
Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü. Üst üste 16. galibiyetini elde eden Galatasaray'ın galibiyeti getiren gollerini Icardı(2), Mertens(2) Hakim Ziyech(2) kaydetti.