Galatasaray Sivasspor maç sonucu: 6-1 || ÖZET

Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü.

Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü. Üst üste 16. galibiyetini elde eden Galatasaray'ın galibiyeti getiren gollerini Icardı(2), Mertens(2) Hakim Ziyech(2) kaydetti.