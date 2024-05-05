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Galatasaray Sivasspor maç sonucu: 6-1 || ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmzılı ekip sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 19:37 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 21:10
Galatasaray Sivasspor maç sonucu: 6-1 || ÖZET

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Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü. Üst üste 16. galibiyetini elde eden Galatasaray'ın galibiyeti getiren gollerini Icardı(2), Mertens(2) Hakim Ziyech(2) kaydetti.

Sarı kırmızılılar puanını 96 yaparak liderliğini sürdürdü.

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