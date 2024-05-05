Eşimle 1 yıldır beraberiz. Hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Sizce yanlış mıyım?

CİNSELLİK ve cinsel konuların konuşulması, cinselliğin ayıp olduğu, kadının cinsellikten zevk alması, cinsel fantezi kurmak, kadının cinsel ilişkiyi başlatması şeklinde ülkemizde olduğu kadar dünyada da yeni evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Böyle durumlar kişilerde korku, ön yargı veya saldırgan davranışları da beraberinde getiriyor.

Eşimle uygun şekilde bu konuları konuşmaya başla.

Gerisi yavaş yavaş düzelir.

Sabırlı ol.



DESTEK OLUN

Kızım 7 aydır evli. Hala çocuk müjdesi alamadık. Kızım bize bir şey demiyor. Ama damatta sıkıntı var gibi. Bizim köyde babayiğit bir boğa var. Kessek. Yumurtalıklarını damada yedirsek yarar mı?

SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş. Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda verirler. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili.

Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait "Kesin Fayda Sağlayıcı" oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. Damat bir gün bu konularda sizden yardım isterse ürolojiye muayene olması için destek ver yeter. Diğer kısımlarda yorum yapamam.



REZENE VE AŞK

Hocam, 35 yaşında erkeğim. Affınıza sığınarak soracağım. Cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?

HAP içmeni önermiyorum. Bunların yerine rezene çayı iç. Yarım çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumunun bir su bardağı sıcak suya koyup on dakika bekleyerek yapılması önerilir. Gün aşırı üç çay bardağı içilebilir. Ayda iki kez beş günlük uygulamalar faydalı olabilir. Mide şikayetlerine özellikle ishal, kusma, kabızlık varsa gazına faydalı olur. Tohumunu çiğnersen ağız kokularını da azaltabilir.



DOKTORA GİT

Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

AVUKATA gitme de hangi doktora gidersen git.

Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir. Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin. Kilo alma devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.



KAŞINTI YAPAR

Nafiz hocam, 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım, geçmedi. Sorunum ne? Bana yardım edin...

OLABİLİR. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir.

Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.