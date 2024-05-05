"PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat çıkarması sonrası PKK 'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar ise son sürat sürüyor. Planlanan harekat öncesi Irak, PKK'ya karşı somut adım attı. İmzalanan 'güvenlik iş birliği' çerçevesinde Irak askerleri 33 yıl sonra sınır hattına konuşlandı. Zaho'ya bağlı köylerde de 2 üssün kurulduğu öğrenildi.

TALABANİ TUTUŞTU... ÖNCE SUDANİ'YE SONRA ABD'YE YALVARDI PKK 'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlayan iş birlikçiler ise paniğe kapıldı. Bafel Talabani de onlardan biri. "Daha önce bekamız PKK ile birlik olmamıza bağlı" diyen Talabani, Türkiye 'nin olası harekatını engellemek için önce Irak Başbakanı Sudani'nin ayağına gitti. Sudani ile Bağdat'ta bir araya gelen Talabani umduğunu bulamayınca rotayı ABD'ye kırdı. KYB'nin basın ofisinden yapılan açıklamada Bafel Talabani'nin Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Kongre üyeleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği ifade edildi.

Bafel Talabani ve elebaşının yeğeni Şervan Kobani



TSK'NIN HAREKATINA KARŞI LOBİ FAALİYETLERİ



Talaba'nin Ankara - Bağdat hattındaki güvenlik iş birliği, Türkiye sınırına kurulan üsler ve TSK'nın olası askeri harekatına karşı birtakım lobi faaliyetleri yürütüp ABD'li yetkililere yalvarması ise muhtemel.



Gelelim Süleymaniye'nin yeni Kandil olma yolunda attığı adımlara...



Kuzey Irak'ta Bafel Talabani'nin başını çektiği Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) PKK'ya kucak açıyor, teröristleri bağrına basıyor.



PKK - Talabani birlikteliği Ankara tarafından da yakın mercek altında.

FİDAN: "DAHA İLERİ TEDBİRLER ALMAKTAN TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"



Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısında bulundu.