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"PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak çıkarması ve TSK'nın son sürat harekat hazırlığı yapması, PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlayan iş birlikçileri panikletti. "Daha önce bekamız PKK ile birlik olmamıza bağlı" diyen KYB Başkanı Bafel Talabani, önce Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani'ye yalvardı sonra da ABD'ye gitti. Talabani'nin Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Kongre üyeleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda hızla ilerleyen Talabani'nin TSK'nın olası askeri harekatına karşı birtakım lobi faaliyetleri yürütüp ABD'li yetkililere yalvarması ise muhtemel.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 14:15 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 14:50
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat çıkarması sonrası PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar ise son sürat sürüyor.

Planlanan harekat öncesi Irak, PKK'ya karşı somut adım attı. İmzalanan 'güvenlik iş birliği' çerçevesinde Irak askerleri 33 yıl sonra sınır hattına konuşlandı. Zaho'ya bağlı köylerde de 2 üssün kurulduğu öğrenildi.



TALABANİ TUTUŞTU... ÖNCE SUDANİ'YE SONRA ABD'YE YALVARDI
PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlayan iş birlikçiler ise paniğe kapıldı. Bafel Talabani de onlardan biri.

"Daha önce bekamız PKK ile birlik olmamıza bağlı" diyen Talabani, Türkiye'nin olası harekatını engellemek için önce Irak Başbakanı Sudani'nin ayağına gitti. Sudani ile Bağdat'ta bir araya gelen Talabani umduğunu bulamayınca rotayı ABD'ye kırdı.

KYB'nin basın ofisinden yapılan açıklamada Bafel Talabani'nin Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Kongre üyeleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği ifade edildi.

Bafel Talabani ve elebaşının yeğeni Şervan KobaniBafel Talabani ve elebaşının yeğeni Şervan Kobani

TSK'NIN HAREKATINA KARŞI LOBİ FAALİYETLERİ

Talaba'nin Ankara - Bağdat hattındaki güvenlik iş birliği, Türkiye sınırına kurulan üsler ve TSK'nın olası askeri harekatına karşı birtakım lobi faaliyetleri yürütüp ABD'li yetkililere yalvarması ise muhtemel.

Gelelim Süleymaniye'nin yeni Kandil olma yolunda attığı adımlara...

Kuzey Irak'ta Bafel Talabani'nin başını çektiği Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) PKK'ya kucak açıyor, teröristleri bağrına basıyor.

PKK - Talabani birlikteliği Ankara tarafından da yakın mercek altında.

FİDAN: "DAHA İLERİ TEDBİRLER ALMAKTAN TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısında bulundu.




Geride bıraktığımız yıl Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası KYB - PKK ilişkileri gözler önüne serilirken Kubad Talabani hesaba çağrıldı, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin" ültimatomu verildi.

2017'de ölen KYB'nin lideri Celal Talabani'nin büyük oğlu olan Bafel, kardeşi Kubad ile birlikte KYB yönetiminde bulunuyor.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu

ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ

Talabani ABD ve İran desteğini arkasını alırken; ABD'nin maşası PKK ile yakın temas halinde olmaktan kaçınmıyor. Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu


BAFEL TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI

Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

Şu ifadeleri kullandı;

"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu

ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU

Bafel Talabani, ABD'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye'de PKK'ya imkânlar sunuyor.

HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI

Talabani Süleymaniye'de PKK'ya Türkiye'ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor. Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.

Talabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karede

PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ

Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.

Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.

SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ

Talabani PKK'ya sadece ırak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor.

2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.

Yeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani

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