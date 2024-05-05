Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan çocuk açıklaması! "Önce çevremizle sonra sizler ile..."

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Mutlu bir evlilikleri olan basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Karaköy'de bir doğum gününe katıldı.

Mekana girmeden önce soruları yanıtlayan Ebru Şahin, sık sık Amerika ve Türkiye arasında gidip gelmesiyle ilgili, "İki tarafta da sevdiğim şeyler olunca zor olmuyor bu durum aslında... Amerika'ya da yerleşemem çünkü onun için mesleği bırakmam gerekir. O yüzden oraya yerleşmem söz konusu değil" dedi.