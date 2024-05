BAKAN ŞİMŞEK: NOT ARTIŞLARININ DEVAMININ HABERCİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız." dedi.

UZMANLARDAN İLK YORUM

Uzmanlar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmesinin beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımı gelebileceği öngörüsünde bulundu.