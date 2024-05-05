AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/33 Tereke

İLAN METNİ

Aydın İli, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mah, Cilt No:8, Hane No:365'da nüfusa kayıtlı Ünal ve Ali Zühdü'den olma, 15/06/1952 doğumlu, 25783244960 TC kimlik numaralı,16/09/2023 tarihinde vefat eden, müteveffa OSMAN ÜNAL'ın alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02027151

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