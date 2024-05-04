Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası gerilim yükseldi! Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol arasında tartışma: Hoş olmadı

Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından tartışma çıktı.
UĞURCAN, SAMSUNSPOR'UN HOCASIYLA İTİŞTİ
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi.
Milli futbolcunun galibiyet sevinci için futbolcularına koşan tecrübeli hocayı itmesi kısa süreli gerginliğe neden oldu.
TANSİYON YÜKSELDİ
Diğer oyuncuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.
Milli eldivenin sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.