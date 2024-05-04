Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası gerilim yükseldi! Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol arasında tartışma: Hoş olmadı

GİSDOL: HOŞ OLMADI Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol , 3-1'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Gisdol, Uğurcan Çakır 'ın maç sonrası kendisine yaptığı harekete de değindi.



"Maç sonunda Uğurcan Çakır'ın size bir hareketi oldu. Aranızda bir şey geçti mi?" sorusunu yanıtlayan Gisdol, "Çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama bunun sahada kalması daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

