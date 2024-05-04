PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası gerilim yükseldi! Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol arasında tartışma: Hoş olmadı

Samsunspor - Trabzonspor maçının ardından Uğurcan Çakır ve Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol arasında tartışma yaşandı. Araya futbolcular girdi, yaşanan gerilim bir süre sonra sakinleşti. Uğurcan, sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. Öte yandan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Uğurcan Çakır'ın kendisine yaptığı harekete değindi. Gisdol, "Çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama bunun sahada kalması daha iyi olur" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 00:41 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 00:41
Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası gerilim yükseldi! Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol arasında tartışma: Hoş olmadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından tartışma çıktı.


Maç sonu saha karıştı! Markus Gisdol ve Uğurcan Çakır…



UĞURCAN, SAMSUNSPOR'UN HOCASIYLA İTİŞTİ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi.



Milli futbolcunun galibiyet sevinci için futbolcularına koşan tecrübeli hocayı itmesi kısa süreli gerginliğe neden oldu.


TANSİYON YÜKSELDİ

Diğer oyuncuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Milli eldivenin sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.


GİSDOL: HOŞ OLMADI
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 3-1'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Gisdol, Uğurcan Çakır'ın maç sonrası kendisine yaptığı harekete de değindi.


"Maç sonunda Uğurcan Çakır'ın size bir hareketi oldu. Aranızda bir şey geçti mi?" sorusunu yanıtlayan Gisdol, "Çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama bunun sahada kalması daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Karadeniz derbisi Samsunsporun! Trabzonspor zorlu deplasmandan mağlup ayrıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Türk Telekom
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı
SON DAKİKA