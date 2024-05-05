Alişan’dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş'ın sözlerine cevap! “Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum” demişti...

Ünlü şarkıcı Alişan 'ın kardeşi Selçuk Tektaş , 2021 yılının Temmuz ayında COVID-19 salgını nedeniyle vefat etti. Eşi Selçuk Tektaş'ın acısıyla sarsılan Merve Tektaş ise geçen günlerde 3 yıllık suskunluğunu bozarak bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, son olarak bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla bir mekana girerken görüntülendi.