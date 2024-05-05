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Alişan’dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş'ın sözlerine cevap! “Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum” demişti...

Alişan'dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş'ın sözlerine cevap! Alişan'ın 2021 yılının Temmuz ayında COVID-19 salgını nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, geçen günlerde 3 yıllık sessizliğini bozdu. "Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum" diyen Merve Tektaş'ın açıklamalarına Alişan'dan da yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:06 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 12:25
Alişan’dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş’ın sözlerine cevap! “Alişan’ın gelini olarak anılmak istemiyorum” demişti... 1

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının Temmuz ayında COVID-19 salgını nedeniyle vefat etti. Eşi Selçuk Tektaş'ın acısıyla sarsılan Merve Tektaş ise geçen günlerde 3 yıllık suskunluğunu bozarak bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Alişan’dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş’ın sözlerine cevap! “Alişan’ın gelini olarak anılmak istemiyorum” demişti... 2

"Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum" diyen Merve Tektaş'ın açıklamalarına Alişan'dan yanıt geldi.

Alişan’dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş’ın sözlerine cevap! “Alişan’ın gelini olarak anılmak istemiyorum” demişti... 3

Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, son olarak bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla bir mekana girerken görüntülendi.

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