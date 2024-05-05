Alişan’dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş'ın sözlerine cevap! “Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum” demişti...

Alişan'dan 3 yıllık suskunluğunu bozan Merve Tektaş'ın sözlerine cevap! Alişan'ın 2021 yılının Temmuz ayında COVID-19 salgını nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, geçen günlerde 3 yıllık sessizliğini bozdu. "Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum" diyen Merve Tektaş'ın açıklamalarına Alişan'dan da yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının Temmuz ayında COVID-19 salgını nedeniyle vefat etti. Eşi Selçuk Tektaş'ın acısıyla sarsılan Merve Tektaş ise geçen günlerde 3 yıllık suskunluğunu bozarak bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
"Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum" diyen Merve Tektaş'ın açıklamalarına Alişan'dan yanıt geldi.
Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, son olarak bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla bir mekana girerken görüntülendi.