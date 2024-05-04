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Mayıs 2024 için Garanti, Ziraat Bankası, Akbank, İş, Yapı Kredi ve 3 banka daha duyurdu!

Son dakika ihtiyaç kredisi faiz oranları Mayıs 2024. Hangi banka daha uygun? 100 bin TL için 12 ay vade ile aylık taksit ve toplam ödeme ne kadar?

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:43 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 12:44
Mayıs 2024 için Garanti, Ziraat Bankası, Akbank, İş, Yapı Kredi ve 3 banka daha duyurdu!

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Son zamanlarda Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra, bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklikler yaptı. Peki, bu durum tüketicileri nasıl etkileyecek? Mayıs 2024 itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında neler değişti? İşte, 100 bin TL için 12 ay vade ile kullanıldığında, bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları.

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 12.016,80 TL
Toplam Ödeme: 144.776,60 TL

Akbank, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ile müşterilerine esnek bir ödeme planı sunuyor. Eğer anında bir nefes almak ve ödemelerinize daha sonra başlamak istiyorsanız, bu kredi türü sizin için uygun olabilir. Faiz oranı %4,72 olup, aylık taksit ve toplam ödeme tutarı diğer bankalara göre rekabetçi bir seviyede.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 11.779,06 TL
Toplam Ödeme: 141.923,72 TL

Garanti BBVA, %4,44 gibi oldukça rekabetçi bir faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 100 bin TL için 12 ay vadede, aylık taksitler 11.779,06 TL ve toplam geri ödeme tutarı 141.923,72 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu oran, diğer bankalara kıyasla oldukça cazip.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,75
Aylık Taksit: 12.042,40 TL
Toplam Ödeme: 145.083,80 TL

İş Bankası da ihtiyaç kredisi konusunda esnek ve çeşitli seçenekler sunuyor. Faiz oranı %4,75 olan kredi, 12.042,40 TL'lik aylık taksitlerle 100 bin TL'lik bir kredi için toplam 145.083,80 TL geri ödeme gerektiriyor.

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %5,34
Aylık Taksit: 12.551,31 TL
Toplam Ödeme: 151.115,72 TL

Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi, %5,34 faiz oranıyla sunuluyor. 100 bin TL için 12 ay vadede, aylık taksitler 12.551,31 TL ve toplam geri ödeme tutarı 151.115,72 TL. Diğer bankalara kıyasla bu oran biraz daha yüksek olsa da, Ziraat Bankası'nın sunduğu müşteri hizmetleri ve geniş şube ağı bu farkı telafi edebilir.

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %5,19
Aylık Taksit: 12.420,98 TL
Toplam Ödeme: 149.626,76 TL

Yapı Kredi'nin 3 ay ertelemeli kredisi, %5,19 faiz oranıyla geliyor. 12 ay vadede, 100 bin TL'lik bir kredi için aylık taksitler 12.420,98 TL ve toplam geri ödeme tutarı 149.626,76 TL. Bu kredi, ödemelerine hemen başlamak istemeyenler için ideal bir seçenek olabilir.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %5,55
Aylık Taksit: 12.734,85 TL
Toplam Ödeme: 153.393,20 TL

Fibabanka, %5,55 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 12 ay vadede, aylık taksitler 12.734,85 TL ve toplam geri ödeme tutarı 153.393,20 TL. Bu kredi, diğer bankalara göre biraz daha yüksek bir faiz oranına sahip.

QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 12.162,25 TL
Toplam Ödeme: 146.522,00 TL

QNB Finansbank, yeni müşterilere özel olarak %4,89 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 100 bin TL için 12 ay vadede, aylık taksitler 12.162,25 TL ve toplam geri ödeme tutarı 146.522,00 TL. Yeni bir banka arıyorsanız, bu teklif dikkate değer olabilir.

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 12.076,59 TL
Toplam Ödeme: 145.494,08 TL

DenizBank, %4,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 12 ay vadede, 100 bin TL'lik bir kredi için aylık taksitler 12.076,59 TL ve toplam geri ödeme 145.494,08 TL olarak belirlenmiş.

Banka ve kredi seçeneklerini karşılaştırmak, bir ormanda doğru yolu bulmaya benzer. İhtiyaç kredisi alırken faiz oranları, ödeme koşulları ve müşteri hizmetleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Bu bölümde, yukarıda bahsedilen kredilerin avantaj ve dezavantajlarına genel bir bakış sunacağız.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Seçilir?

Kendinize en uygun ihtiyaç kredisini seçmek, bir elbiseyi üzerinize uydurmaya benzer. Herkesin finansal durumu farklı olduğundan, faiz oranı, taksit miktarı ve toplam ödeme tutarı gibi faktörler kişisel tercihlerinize göre değerlendirilmeli.

Mayıs 2024 itibariyle, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarında çeşitli seçenekler mevcut. Doğru krediyi seçmek, bireysel finansal duruma ve ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilir. Bu yazıda, en uygun krediyi seçmenize yardımcı olacak bilgileri bulacaksınız.

İhtiyaç kredisi faiz oranları neden değişir?

İhtiyaç kredisi faiz oranları, ekonomik koşullar, Merkez Bankası'nın politikaları ve bankaların rekabet stratejileri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Hangi banka en düşük faiz oranını sunuyor?

Mayıs 2024 itibariyle, en düşük faiz oranı Garanti BBVA'dadır. %4,44 faiz oranı ile müşterilerine rekabetçi bir seçenek sunmaktadır.

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