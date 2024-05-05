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Galatasaray'da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11'inden çıkarıldı

Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak ve puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltmek. Konuk ekip ise tıpkı Fenerbahçe'ye yaptığı gibi Galatasaray'a da çelme takmak peşinde. Aslan'da maç öncesi şok bir sakatlık yaşanırken, yıldız ismin ilk 11'den de çıkarıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 13:53 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 13:53
Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

SÜPER LİG REKORUNU KIRMAYA 1 PUAN KALDI

G.Saray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan F.Bahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

G.Saray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

PUAN KAYBI YAŞADIĞI 4 TAKIMDAN BİRİ SİVASSPOR

Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

ASLAN LİGDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

EVİNDE PUAN KAYBI YAŞAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı. Cimbom, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

OKAN BURUK İLE BÜLENT UYGUN 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçına ise tam kadro çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

G.SARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti. G.Saray, ligde Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 34 maçta ise 80 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

ICARDI, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak gol krallığında birinci sırada bulunan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Arjantinli santrfor, Sivasspor mücadelesinde takımının gol umudu olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

MERTENS ŞOKU!

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Mertens, Sivasspor maçı öncesinde sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu, takımını bu maçta yalnız bırakacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

İşte G.Saray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Icardi.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Poungouras, Aaron, Camara, Ziya, Turgunboev, Charisis, İbrahim, Njie, Manaj.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

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