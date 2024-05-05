Galatasaray’da şok sakatlık! Sivasspor maçı 11’inden çıkarıldı

OKAN BURUK İLE BÜLENT UYGUN 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.