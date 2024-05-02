Avrupa'da rakiplerini ezdi geçti! Fenerbahçe'nin en efsanevi 11'i! İşte altın gibi liste

1 Futbol tarihinin unutulmaz anlarından biri, 2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Chelsea'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Taraftarların hala gururla anlattığı bu maçta, sarı-lacivertli takımın galibiyet golü, Brezilyalı futbolcu Deivid'den geldi.

2 2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, Türk futbolunun en çarpıcı anlarından birine sahne oldu. Fenerbahçe, G Grubu'nda İtalyan devi Inter Milan, Hollanda'nın güçlü ekibi PSV ve Rusya'nın köklü takımlarından CSKA Moskova ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler, gruptan 11 puanla ve Inter'in ardından ikinci sırada çıkarak büyük bir başarıya imza attı.