Avrupa'da rakiplerini ezdi geçti! Fenerbahçe'nin en efsanevi 11'i! İşte altın gibi liste

Futbol tarihine damga vuran anlar arasında yerini alan Chealsea maçı, tekrar gündeme oturdu. Fenerbahçe'nin 2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final mücadelesinde, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etmesi, taraftarlar arasında unutulmaz anılar olarak kalmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte haberimizde sizlere Fenerbahçe'nin tarihi boyunca unutulmaz 11'lerini sıraladık. İşte merak edilen liste haberimizde...
Futbol tarihinin unutulmaz anlarından biri, 2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Chelsea'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Taraftarların hala gururla anlattığı bu maçta, sarı-lacivertli takımın galibiyet golü, Brezilyalı futbolcu Deivid'den geldi.
2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, Türk futbolunun en çarpıcı anlarından birine sahne oldu. Fenerbahçe, G Grubu'nda İtalyan devi Inter Milan, Hollanda'nın güçlü ekibi PSV ve Rusya'nın köklü takımlarından CSKA Moskova ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler, gruptan 11 puanla ve Inter'in ardından ikinci sırada çıkarak büyük bir başarıya imza attı.
Dramatik Sevilla Eşleşmesi
Son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi, H Grubu'nu lider tamamlayan İspanyol temsilcisi Sevilla oldu. Bu eşleşme, Şampiyonlar Ligi tarihinde unutulmaz maçlara sahne olan karşılaşmalar arasında yerini aldı.