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Hıdırellez dinimizde var mı? Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı?

Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla karşılanan bir bayramdır. Bu özel gün, insanların dileklerini dile getirdiği, umutlarını tazelediği ve yeni başlangıçlara adım attığı bir zaman dilimidir. Hıdırellez'in, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları bir gün olarak kabul edilmesi, inançların ve kültürlerin zengin dokusunu yansıtır.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 10:35 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 10:43
Hıdırellez dinimizde var mı? Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı? 1

Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş coğrafyada kutlanan, köklü bir geleneğe sahip olan ve her yıl 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen anlamlı bir bayramdır. Bu özel gün, çeşitli etkinlikler ve ritüellerle kutlanırken, bazıları Hıdırellez kutlamalarının İslamiyet'e uygun olup olmadığını merak etmektedir.

Hıdırellez dinimizde var mı? Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı? 2

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak, 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanında bitecek.

İnanışta baharın habercisi, bitkilere can veren, zorda, darda kalanlara yardım eden Hızır Peygamber, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir ediliyor. İlyas Peygamber ise uzun boylu, nur yüzlü olarak betimleniyor ve elinde uzun bir değnekle dolaştığına inanılıyor.

Hıdırellez dinimizde var mı? Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı? 3

UNESCO LİSTESİNDE

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"nde yer alan Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve farklı gelenekleriyle ön plana çıkıyor.

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