Hıdırellez dinimizde var mı? Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı?

Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş coğrafyada kutlanan, köklü bir geleneğe sahip olan ve her yıl 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen anlamlı bir bayramdır. Bu özel gün, çeşitli etkinlikler ve ritüellerle kutlanırken, bazıları Hıdırellez kutlamalarının İslamiyet'e uygun olup olmadığını merak etmektedir.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak, 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanında bitecek.
İnanışta baharın habercisi, bitkilere can veren, zorda, darda kalanlara yardım eden Hızır Peygamber, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir ediliyor. İlyas Peygamber ise uzun boylu, nur yüzlü olarak betimleniyor ve elinde uzun bir değnekle dolaştığına inanılıyor.
UNESCO LİSTESİNDE
"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"nde yer alan Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve farklı gelenekleriyle ön plana çıkıyor.