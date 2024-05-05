Hıdırellez dinimizde var mı? Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı?

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Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş coğrafyada kutlanan, köklü bir geleneğe sahip olan ve her yıl 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen anlamlı bir bayramdır. Bu özel gün, çeşitli etkinlikler ve ritüellerle kutlanırken, bazıları Hıdırellez kutlamalarının İslamiyet'e uygun olup olmadığını merak etmektedir.