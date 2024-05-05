T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/917 Esas

KARAR NO : 2023/1133

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/07/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nail ve Zülfiye oğlu, 01/02/1995 doğumlu, Bartın, Merkez, Çukurbük mah/köy nüfusuna kayıtlı TAYFUN ARSLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.04.2024

Basın No: ILN02026630

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