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Hamas heyeti Kahire’de! Soykırımcı İsrail’in esir takası dayatmasını reddetmişlerdi: Ateşkes kararı gelecek mi?

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaştığını duyurdu. Kalıcı ateşkes ve bağımsız Filistin devletinin kurulması halinde ateşkes anlaşması yapacaklarını duyuran Hamas, terör devleti İsrail’in esir takası dayatmasına karşı çıkmıştı. ABD ise Hamas'ın ateşkes anlaşmasını reddetmesi halinde Katar'dan Hamas liderlerini sınır dışı etmesini talep etti. Peki, Kahire’den ateşkes kararı gelecek mi?

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 14:09 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 10:17
Hamas heyeti Kahire’de! Soykırımcı İsrail’in esir takası dayatmasını reddetmişlerdi: Ateşkes kararı gelecek mi?

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Kahire el-İhbariye televizyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığına göre, görüşmelere katılmak üzere yola çıkan Hamas heyeti Kahire'ye ulaştı.

Hamas'tan ateşkes açıklaması

HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE

Ateşkese yönelik yapılan yorumda, Mısır güvenlik heyetinin birçok anlaşmazlık noktasında uzlaşma formülüne ulaştığı ifade edildi.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, üst düzey bir Hamas yetkilisine göre rehine anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasının onaylandığını iddia etti.

Hamas Hareketi dün akşam yaptığı açıklamada, kendilerinden bir heyetin İsrail ile dolaylı görüşmelerin tamamlanması amacıyla cumartesi günü Kahire'ye gideceğini duyurmuştu.

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Yine el-İhbariye televizyon kanalı, geçen pazartesi Hamas Heyeti'nin görüşmelerin ardından Kahire'den ayrıldığını, Mısır'ın sunmuş olduğu ateşkes teklifini görüştükten sonra yazılı olarak iletmek üzere yeniden döneceğini ifade etmişti.

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