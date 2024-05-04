Aile boyu büyü vurgunu! 175 milyon lira dolandırıldı! Şarkıcı kardeşi de işin içinde çıktı

KLİP BİLE ÇEKTİLER
Gönderemeyeceğimi söyleyince, 'Para mı önemli ailen mi önemli, sabah torununun uyanamadığını düşünsene' cevabını verdi. Çaresizce, Özay Günay'ın hesabına, maaş öder gibi, 193 Euro ile 250 Euro arasında düzenli para gönderdim. Gönderdiğim para, 1 milyon TL'yi buldu. Almanya'da sattığım evin parasını da kendi ellerimle Antalya'da teslim ettim.
Ordu'ya döner dönmez iki lüks otomobil satın aldılar. Kardeşine klip çektiler, o klipteki araba bile benim paralarımla alındı. Beni çaresiz bıraktılar ve şahsiyetimle oynadılar" dedi.
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Özay Günay ise "Nurcan B. ile ağabeyim aracılığıyla tanışmıştım. O dönemde Erzincan Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik öğrencisiydim. Parayı bana burs olarak gönderiyordu. Kur artışı nedeniyle rakam büyük görünüyor ama o parayla yurt masrafımı bile zor ödüyordum. İddialarla ilgili bilgim yok" dedi.