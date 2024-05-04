Aile boyu büyü vurgunu! 175 milyon lira dolandırıldı! Şarkıcı kardeşi de işin içinde çıktı

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Almanya'da, kendisini medyum olarak tanıtıp, "Sende ölüm büyüsü var" diyerek işkadını Nurcan B.'yi 6 yıl boyunca yaklaşık 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün, talihsiz kadından para alabilmek için hemen her yola başvurduğu ortaya çıktı.

Serkan Ö'nün kardeşi şarkıcı Özay. KARDEŞİM BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN İŞİNİ BIRAKTI Nurcan B., "Serkan Ö., tek başına hareket etmiyordu. Beni dolandırmak için annesi Falcı Esma ve üvey kardeşi şarkıcı Özay Günay'ı da kullandı.