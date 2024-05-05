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Beşiktaş'ın istediği teknik adam hakkında başkandan açıklama: "Oraya gitmesi"

Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş, birçok isimle görüşme gerçekleştirirken futbolcuların yanı sıra teknik direktörler ile de temaslarını sıklaştırdı. Kartal, göreve getirmeyi planladığı adaylarla birlikte yol haritasını belirlemek ve alınacak oyuncuların netleştirilmesi konusunda üst üste toplantılar gerçekleştiriyor. Gündemdeki antrenrörlerden birisi hakkında başkandan açıklama geldi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:09 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 12:25
Beşiktaş’ın istediği teknik adam hakkında başkandan açıklama: Oraya gitmesi

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Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta gelecek sene hazırlıkları devam ediyor. Şenol Güneş ile başladığı senede Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Toprtaktepe ve son olarak da Fernando Santos göreve getirilmişti. Portekizli çalıştırıcının gönderilmesinden sonra yeniden Serdar Topraktepe takımın başına geçti. Sezon sonuna kadar oyuncuların başında bulunacak genç antrenörün yerine yeni bir isim getirilecek. Bu konuda da görüşmeler sürüyor. Aday da çok ancak şu ana kadar imza atılmadı.

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Nuri Şahin Beşiktaş'ın gündemindeki iki isimden biriNuri Şahin Beşiktaş'ın gündemindeki iki isimden biri

İKİ YERLİ İSİM VAR

Maliyet nedeniyle yabancı teknik direktörler tercih etmeyi ikinci plana alan Beşiktaş'ta yönetim iki teknik adam üzerinde duruyor. Biri Sergen Yalçın diğeri ise Nuri Şahin. Başkan Hasan Arat'ın Dortmund - PSG maçını izlemek için gittiği Almanya'da görüşme gerçekleştirdiği ve bazı konular üzerinde anlaştığı öğrenildi. Diğer yandan Yalçın da eski kulübüne dönme konusunda oldukça sıcak. Taraftar da iki teknik adamı istiyor ve gelmeleri yönünde sosyal medyada birçok mesaj gönderiyor. Kararı ise yönetim verecek.

Sinan Boztepe, Nuri Şahin'in kırmızı beyazlı takımdan ayrılarak gittiği Borussia Dortmund için ʺhayalimʺ dediğini söylediSinan Boztepe, Nuri Şahin'in kırmızı beyazlı takımdan ayrılarak gittiği Borussia Dortmund için ʺhayalimʺ dediğini söyledi

ANTALYASPOR BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Nuri Şahin'in kırmızı beyazlı takımdan ayrılarak gittiği Borussia Dortmund için "hayalim" dediğini hatırlatarak, genç teknik adamın Beşiktaş'a transfer olmasının kendilerini üzeceğini dile getirdi. Başkan Boztepe, Nuri Şahin'in hayallerinin kulübü olan Dortmund'a gitmesiyle, başka bir kulübe bu şekildeki bir yol ayrılığından sonra gitmesinin, kendilerini hayal kırıklığına uğratıp üzeceğini kaydetti.

Sinan Boztepe, Nuri Şahin'in Beşiktaş'a gitmesinin kendilerini üzeceğini dile getirdiSinan Boztepe, Nuri Şahin'in Beşiktaş'a gitmesinin kendilerini üzeceğini dile getirdi

'BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIR'

Boztepe, "Biz camia olarak, Antalyaspor olarak, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a gitmiş olmasının üzüntüsünü veya hayal kırıklığını hayallerinin peşinden gitmiş olması noktasında göğüslemiş ve üzüntümüzü yumuşatmıştır. Şimdi hayallerinin kulübü olan Dortmund'a gitmesiyle, başka bir kulübe bu şekildeki bir yol ayrılığından sonra gitmesi tabii ki bizi hayal kırıklığına uğratır, üzer ama bu profesyonel hayat. Hepimiz bazı şeyleri tecrübe ediyoruz, bu konuyu da tecrübe etmiş oluruz. Borussia Dortmund'da neler yaşandı, neler oldu? Tabii ki bilmiyoruz. Kendi iç dünyaları ama ya muhtemelen bir şeyler olumlu yönde ilerlemedi veya Dortmund'dan sonra Beşiktaş daha cazip mi geldi diyelim, bilmiyoruz. Beşiktaş ile görüşme yaptığına dair bilgileri ben de basından öğrendim" dedi.

Sinan Boztepe Nuri Şahin hakkında açıklamalarda bulundu

'ANTALYASPOR'A DÖNMESİ KONUSUNDA BİR GÖRÜŞME OLMADI'

Nuri Şahin'in Antalyaspor yönetimiyle ya da kendisiyle tekrar Antalyaspor'a gelmesi gibi bir konuşmanın veya görüşmenin olmadığını dile getiren Sinan Boztepe, "Bu konu bana birebir ulaşmadı ama biz yönetimimizden ve öncesinde ilişkileri daha iyi olan dostlarımızla bir iki telefon görüşmesi veya Almanya'da görüşmeleri oldu. Ama direkt 'Antalyaspor'a gelmek istiyorum, tekrar geri döneceğim. Gelebilir miyim? Geleyim mi? Beni ister misiniz? Ben istiyorum' gibi herhangi bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

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