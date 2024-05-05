Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta gelecek sene hazırlıkları devam ediyor. Şenol Güneş ile başladığı senede Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Toprtaktepe ve son olarak da Fernando Santos göreve getirilmişti. Portekizli çalıştırıcının gönderilmesinden sonra yeniden Serdar Topraktepe takımın başına geçti. Sezon sonuna kadar oyuncuların başında bulunacak genç antrenörün yerine yeni bir isim getirilecek. Bu konuda da görüşmeler sürüyor. Aday da çok ancak şu ana kadar imza atılmadı.

Nuri Şahin Beşiktaş'ın gündemindeki iki isimden biri

İKİ YERLİ İSİM VAR

Maliyet nedeniyle yabancı teknik direktörler tercih etmeyi ikinci plana alan Beşiktaş'ta yönetim iki teknik adam üzerinde duruyor. Biri Sergen Yalçın diğeri ise Nuri Şahin. Başkan Hasan Arat'ın Dortmund - PSG maçını izlemek için gittiği Almanya'da görüşme gerçekleştirdiği ve bazı konular üzerinde anlaştığı öğrenildi. Diğer yandan Yalçın da eski kulübüne dönme konusunda oldukça sıcak. Taraftar da iki teknik adamı istiyor ve gelmeleri yönünde sosyal medyada birçok mesaj gönderiyor. Kararı ise yönetim verecek.