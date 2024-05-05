İZLE I Esenyurt’ta sokakta silahla ateş açan maganda paketlendi!

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed N. K., isimli şahıs elindeki tabancayla gündüz vakti sokak ortasında etrafa rast gele ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası Muhammed N.K., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
"ADLİYEYE SEVK EDİLDİ"
Gözaltına alınan Muhammed N.K., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.